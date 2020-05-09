Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:48 1

Курсанты ДВОКУ из 20 государств отдали почести памятнику Советскому солдату

Курсанты ДВОКУ из 20 государств отдали почести памятнику Советскому солдату

В День Победы офицеры и курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Маршала Советского Союза Рокоссовского провели ритуалы отдания воинских почестей у мест воинской славы Благовещенского гарнизона.

В столице Приамурья памятное мероприятие состоялось на площади Победы. Почетный караул училища возложил венок к подножью памятника воинам-амурцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Начальник училища генерал-майор Владимир Грызлов, офицеры и другие участники мероприятия под звуки холостых выстрелов почтили павших воинов минутой молчания.

Вместе с офицерами ДВОКУ, цветы к памятнику Советскому солдату возложили курсанты-иностранцы обучающиеся в училище, представляющие около 20 государств. Все они ежегодно принимают участие во всех мероприятиях празднования Великой Победы.

Накануне курсанты облагородили около 20 мест воинской славы и воинских захоронений. Облагорожены памятники в посёлке Зазейский и в селе Ивановка, ряд памятников в городе Благовещенске и на территории бывших пионерских лагерей на берегу реки Зея, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Просмотров всего: 469

#история #культура #память #праздники

распечатать


Общество

Во Владивостоке отменили авиапарад в честь 75-летия Победы
Культура

В Тынде ветеранов под окнами поздравляла мэр Марина Михайлова

Культура

Амурский краеведческий музей: Благовещенск первым на Дальнем Востоке узнал о войне
Культура

«Вам, родные»: в Амурской области волонтеры дарят подарки ветеранам
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    АИ, вот честно, с 1984 года, первый раз читаю: "Студенты ДВОКУ...". Исправьте, пока Грызлов не увидел...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь