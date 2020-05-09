Правительство предлагает без штрафов расторгать договоры аренды при коронавирусе

Кабмин предлагает предоставить возможность пролонгировать договор аренды на срок до одного года на прежних условиях для арендаторов недвижимости, находящейся в государственной и муниципальной собственности. Эту норму хотят распространить на добросовестных арендаторов, заключивших договора до введения режима повышенной готовности.

Продление аренды будет происходить без проведения торгов и оценки рыночной стоимости объекта.

Похожие меры предусмотрены также для арендаторов земельных участков в государственной или муниципальной собственности. В этом случае предлагается разрешить продлить договор на срок до трех лет, независимо от оснований его заключения, наличия или отсутствия задолженности по арендной плате.

Проект также предполагает наделение организаций и индивидуальных предпринимателей правом без штрафов расторгнуть договор аренды в случае, если их доходы упали более чем вдвое с момента введения режима ЧС или повышенной готовности. Кроме того, их освободят от возмещения убытков в виде упущенной выгоды при досрочном расторжении договоров.

Арендодателей, в свою очередь, планируют обязать вернуть предусмотренный договором обеспечительный платеж, сообщает РИА Новости.