Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:16 0

В Благовещенске 10 мая ожидается дождь и сильный ветер

В Благовещенске 10 мая ожидается дождь и сильный ветер

По прогнозу Амурского Гидрометцентра, днем 10 мая на территории Амурской области и в Благовещенске ожидается усиление западного, северо-западного ветра в порывах до 15 метров в секунду.

Ночью 10 мая на севере области облачно с прояснениями, на юге переменная облачность, местами осадки - дождь, мокрый снег, ночью и в утренние часы в отдельных районах области туман. Ветер по северным районам северный, северо-восточный, по южным юго-восточный 6-11 метров в секунду. Местами по области специалисты прогнозируют сильные осадки (дождь, мокрый снег), в отдельных районах возможна гроза.

Температура плюс 3...8 градусов, при прояснении 0...5 градусов. Днем переменная облачность, осадки, местами сильные осадки - дождь, мокрый снег, в отдельных районах гроза. Ветер западный, северо-западный 5-10 метров в секунду, с усилением до 15 метров в секунду. Температура плюс 14...19 градусов, местами в осадках плюс 7..12 градусов.

В Благовещенске ночью малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Температура плюс 4... 6 градусов. Днем переменная облачность, небольшой дождь. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду., с усилением до 15 метров в секунду. Температура плюс 15..17 градусов. Ожидается небольшой дождь, сообщает Амурский Гидрометцентр на странице в Инстаграм.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Ночью 10 мая на севере области облачно с прояснениями, на юге переменная облачность, местами осадки (дождь, мокрый снег), 🌧🌨ночью и в утренние часы в отдельных районах области туман. 🌬 Ветер по северным районам северный, северо-восточный, по южным юго-восточный 6-11 м/с. 🌡Температура +3+8 °С, при прояснении 0-5 °С. 🌇 Днем переменная облачность, осадки, местами сильные осадки (дождь, мокрый снег),🌧🌨 в отдельных районах гроза. ⚡ 🌬 Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, с усилением до 15 м/с. 🌡Температура +14+19 °С, местами в осадках +7+12 °С. В Благовещенске ночью малооблачно, без осадков. 🌬 Ветер юго-восточный 4-9 м/с. 🌡Температура +4+6 °С. 🌇 Днем переменная облачность, небольшой дождь. 🌧 🌬Ветер северо-западный 5-10 м/с, с усилением до 15 м/с. 🌡Температура +15+17 °С. #опогоде #амурскаяобласть

Публикация от Погодный ресурс (@amurpogoda)

В период неустойчивой, ветреной погоды возможны обрывы линий электропередачи, нарушение устойчивости работы систем жизнеобеспечения, увеличение числа дорожно-транспортных происшествий на дорогах, увеличение случаев травматизма среди населения.

Пешеходам при усилении ветра рекомендовано не ходить вблизи рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций. Особое внимание следует уделить детям. Автомобилистам необходимо снизить скоростной режим и соблюдать дистанцию.

Кроме этого, сохраняется возможность возникновения и распространения природных пожаров. Управление по делам ГОЧС города Благовещенска напоминает о том, что на территории городского округа действует особый противопожарный режим, при усилении ветра любой источник открытого огня может привести к возникновению палов сухой травы, а также к лесным пожарам.

Просмотров всего: 155

#погода

распечатать


Общество

В День Победы в Приамурье местами ожидаются кратковременные дожди и грозы
Общество

Местами кратковременный дождь: прогноз погоды в Приамурье на 8 мая
Общество

Усиление ветра и дождь: прогноз погоды в Приамурье на 7 мая
Общество

Теплый майский день: прогноз погоды в Приамурье на 6 мая
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь