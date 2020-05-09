В Благовещенске 10 мая ожидается дождь и сильный ветер

По прогнозу Амурского Гидрометцентра, днем 10 мая на территории Амурской области и в Благовещенске ожидается усиление западного, северо-западного ветра в порывах до 15 метров в секунду.

Ночью 10 мая на севере области облачно с прояснениями, на юге переменная облачность, местами осадки - дождь, мокрый снег, ночью и в утренние часы в отдельных районах области туман. Ветер по северным районам северный, северо-восточный, по южным юго-восточный 6-11 метров в секунду. Местами по области специалисты прогнозируют сильные осадки (дождь, мокрый снег), в отдельных районах возможна гроза.



Температура плюс 3...8 градусов, при прояснении 0...5 градусов. Днем переменная облачность, осадки, местами сильные осадки - дождь, мокрый снег, в отдельных районах гроза. Ветер западный, северо-западный 5-10 метров в секунду, с усилением до 15 метров в секунду. Температура плюс 14...19 градусов, местами в осадках плюс 7..12 градусов.



В Благовещенске ночью малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Температура плюс 4... 6 градусов. Днем переменная облачность, небольшой дождь. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду., с усилением до 15 метров в секунду. Температура плюс 15..17 градусов. Ожидается небольшой дождь, сообщает Амурский Гидрометцентр на странице в Инстаграм.

В период неустойчивой, ветреной погоды возможны обрывы линий электропередачи, нарушение устойчивости работы систем жизнеобеспечения, увеличение числа дорожно-транспортных происшествий на дорогах, увеличение случаев травматизма среди населения.

Пешеходам при усилении ветра рекомендовано не ходить вблизи рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций. Особое внимание следует уделить детям. Автомобилистам необходимо снизить скоростной режим и соблюдать дистанцию.

Кроме этого, сохраняется возможность возникновения и распространения природных пожаров. Управление по делам ГОЧС города Благовещенска напоминает о том, что на территории городского округа действует особый противопожарный режим, при усилении ветра любой источник открытого огня может привести к возникновению палов сухой травы, а также к лесным пожарам.