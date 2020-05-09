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сегодня, 15:09 0

Минобрнауки приняло решение провести выпускные экзамены в вузах онлайн

Минобрнауки приняло решение провести выпускные экзамены в вузах онлайн
Фото: ТАСС

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков в целях профилактики коронавируса распорядился провести выпускные экзамены в вузах, которые находятся в ведении министерства, с применением дистанционных технологий. Соответствующий приказ распространила пресс-служба Минобрнауки РФ.

«Обеспечить реализацию образовательных программ, в том числе прохождение обучающимися промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам, с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», - говорится в документе.

В отношении вузов, которые не находятся в ведении Минобрнауки, такие меры носят рекомендательный характер.

Минобрнауки ранее рекомендовало вузам с 16 марта перейти на дистанционное обучение в целях профилактики распространения коронавируса. Ведущие вузы открыли бесплатный доступ к онлайн-курсам для студентов, сообщает ТАСС.

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#коронавирус #образование

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