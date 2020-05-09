Во Владивостоке отменили авиапарад в честь 75-летия Победы

Во Владивостоке отменили авиапарад в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил представитель Тихоокеанского флота.

«Пролет отменен из-за непогоды», — сказал собеседник "РИА Новости".



По его словам, сначала его передвинули на два часа — на 13:00 по местному времени. Первоначально планировалось, что он пройдет в 11:00 . Пилоты ждали улучшения погоды.



В авиапараде должны были участвовать авиация Тихоокеанского флота, Военно-воздушных сил (ВВС) России и ПВО Восточного военного округа. Всего в параде должен был пролететь 21 самолет и вертолет.



Власти России отменили в текущем году наземную часть парада и шествие «Бессмертного полка» из-за ситуации с коронавирусом. В День Победы 9 мая пройдет только воздушный парад. По данным Минобороны, около 600 самолетов и вертолетов пролетят над 47 российскими городами, сообщает РБК. В Москве также сложные метеоусловия, но авиапарад решили не отменять.

А над Благовещенском и Белогорском в День Победы впервые прошел авиапарад. Жители увидели пролет четырех многоцелевых сверхманёвренных истребителей Су-35С Восточного военного округа. Также в Благовещенске наблюдатели сообщили, что пролетел один вертолет.

Для воздушной части Парада было привлечено 4 новейших истребителей Су-35С авиационной воинской части дислоцированной в Хабаровском крае. Экипажи преодолели более 700 километров для демонстрации мощи и красоты истребительной авиации.