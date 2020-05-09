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В Тынде ветеранов под окнами поздравляла мэр Марина Михайлова

В Тынде ветеранов под окнами поздравляла мэр Марина Михайлова

В столице БАМа проживает четыре ветерана Великой Отечественной войны: Козлов Николай Васильевич, Леонов Дмитрий Тимофеевич, Волчков Иван Петрович и Зимин Павел Степанович. 9 мая они приняли поздравления от властей.

С праздником Великой Победы виновников торжества во дворах под их балконами поздравили мэр Тынды Марина Михайлова, председатель Тындинской городской Думы Игорь Магарламов и начальник отдела военного комиссариата Камиль Гаджибабаев.

Артисты Драматического театра города Тынды и творческие коллективы подарили ветеранам праздничный концерт. Не только они не смогли сдержать слез, но и многие соседи, которые также смотрели представление. Это действительно праздник со слезами на глазах. В этом году участники Великой Отечественной войны, как и все горожане не смогли принять участие в праздничном митинге и возложить цветы к памятнику в связи с эпидемиологической ситуацией в стране.

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#история #культура #память #праздники

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