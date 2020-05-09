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сегодня, 14:33 2

Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе

Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Фото: https://www.publy.ru/

При покупках в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизовывать, иначе велики риски потерять деньги, рассказал агентству «Прайм» председатель Центра правовой помощи «Дело жизни», член научно-консультативного совета Следственного комитета Иван Соловьев.

«Большинство из нас, сделав покупку, кидают чек в заботливо поставленную коробочку около прилавка или, скомкав, бросают в урну или рядом с ней. Некоторые, зная что-то о личной финансовой безопасности, суют его в карман и выкидывают уже дома или на работе. Но во всех этих трех случаях, с разной степенью вероятности, чек может быть использован мошенниками для хищения средств», — сказал он.

Это касается денег как самого покупателя, так и магазина, выдавшего чек. Схемы довольно просты. Если была оплата наличными, то мошенник, подобрав чек, может вынести аналогичный товар, сняв с него защиту, а на выходе предъявить при необходимости фискальный документ. А на следующий день вернуть товар и получить реальные деньги, пишет РИА Новости.

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#происшествия #финансы

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    50 минут назад

    Вот интересно, в научно-консультативном совете СК, все такие "умные"?

  • Kniga

    Kniga
    7 минут назад

    описали риск для магазина, а в чем риск для покупателя так и не указано...

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