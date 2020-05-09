Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе

При покупках в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизовывать, иначе велики риски потерять деньги, рассказал агентству «Прайм» председатель Центра правовой помощи «Дело жизни», член научно-консультативного совета Следственного комитета Иван Соловьев.

«Большинство из нас, сделав покупку, кидают чек в заботливо поставленную коробочку около прилавка или, скомкав, бросают в урну или рядом с ней. Некоторые, зная что-то о личной финансовой безопасности, суют его в карман и выкидывают уже дома или на работе. Но во всех этих трех случаях, с разной степенью вероятности, чек может быть использован мошенниками для хищения средств», — сказал он.

Это касается денег как самого покупателя, так и магазина, выдавшего чек. Схемы довольно просты. Если была оплата наличными, то мошенник, подобрав чек, может вынести аналогичный товар, сняв с него защиту, а на выходе предъявить при необходимости фискальный документ. А на следующий день вернуть товар и получить реальные деньги, пишет РИА Новости.