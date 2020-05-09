Амурский краеведческий музей: Благовещенск первым на Дальнем Востоке узнал о войне

Амурский областной краеведческий музей 9 мая открыл новую экспозицию, посвящённую 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и окончанию Второй мировой войны. Экспозиция разместилась в четырех залах. Открытие прошло в онлайн-формате, запись можно посмотреть.

Из областных центров современного Дальневосточного федерального округа первое несекретное сообщение о начале Великой Отечественной войны получили в Благовещенске. Это была телеграмма ТАСС с сообщением о начале войны для газеты «Амурская правда».



Её приняла телеграфистка Алевтина Мельникова 22 июня 1941 года около 18 часов вечера по местному времени. Как позднее воспоминала сама Алевтина Марковна, сначала она выполнила свои профессиональные обязанности - передала телеграфное сообщение дальше, в Хабаровск и Владивосток - и только после заплакала в голос: «Немцы, немцы на нас напали!».



Рядом с телеграфисткой в те минуты находился журналист «Амурской правды» Иван Беляев. Как вспоминает Алевтина Мельникова: «Он обнял меня и говорит: «Не плачь, Алечка, не плачь. У нас такая сильная армия, мы не пропустим немцев далеко». Но он ошибся…»



Сегодня телеграфный аппарат Морзе, на котором Алевтина Мельникова приняла первое на Дальнем Востоке сообщение о начале Великой Отечественной войны, хранится в Амурском областном краеведческом музее.



Вскоре после телеграммы ТАСС известие о конце мирной жизни неслось из всех радиорепродукторов. Тот день настолько врезался в память, что очевидцы запомнили на десятилетия даже погоду. Накануне ночью берега Амура накрыл циклон с громом и молниями, но 22 июня 1941 года до самого вечера погода была тёплой и солнечной.

17 сентября 1941 года было принято постановление о всеобщем военном обучении. Всех обучали стрельбе, рукопашному бою, лечебному делу.

В экспозиции есть фрагмент завода, который перешел на военное положение. на заводе Амурский металлист изготавливали гранаты и лимонки. Об этом и не только - в видеоэкскурсии Амурского областного краеведческого музея. Экскурсию проводит Дарья Христич.