В Благовещенске провели санобработку аэропорта, авто- и железнодорожного вокзала

Восьмого мая сотрудники специализированной пожарно-спасательной части Амурской области, вошедшие в состав специального подразделения, провели санобработку автовокзала, аэропорта и железнодорожного вокзала города Благовещенска.

Сотрудниками МЧС России обработаны входы, выходы, фасады, тротуары, автостоянки, перроны, асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к зданиям. Работы по дезинфекции осуществляются в предназначенной для этого экипировке и с применением специального хлорсодержащего дезинфицирующего раствора.

Кроме того, специальную обработку ежедневно проводят в Главном управлении МЧС России по Амурской области и его структурных подразделениях. Подразделения ведомства работают в режиме повышенной готовности.

Дезинфекция проходит в связи со складывающейся эпидемиологической обстановкой в стране и с целью минимизации рисков распространения новой коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.