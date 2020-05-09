Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:36 0

В Благовещенске провели санобработку аэропорта, авто- и железнодорожного вокзала

В Благовещенске провели санобработку аэропорта, авто- и железнодорожного вокзала

Восьмого мая сотрудники специализированной пожарно-спасательной части Амурской области, вошедшие в состав специального подразделения, провели санобработку автовокзала, аэропорта и железнодорожного вокзала города Благовещенска.

Сотрудниками МЧС России обработаны входы, выходы, фасады, тротуары, автостоянки, перроны, асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к зданиям. Работы по дезинфекции осуществляются в предназначенной для этого экипировке и с применением специального хлорсодержащего дезинфицирующего раствора.

Кроме того, специальную обработку ежедневно проводят в Главном управлении МЧС России по Амурской области и его структурных подразделениях. Подразделения ведомства работают в режиме повышенной готовности.

Дезинфекция проходит в связи со складывающейся эпидемиологической обстановкой в стране и с целью минимизации рисков распространения новой коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Восьмого мая 2020 года сотрудники специализированной пожарно-спасательной части Амурской области, вошедшие в состав специального подразделения, провели санобработку автовокзала, аэропорта и железнодорожного вокзала города Благовещенска. Сотрудниками МЧС России обработаны входы, выходы, фасады, тротуары, автостоянки, перроны, асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к зданиям. Работы по дезинфекции осуществляются в предназначенной для этого экипировке и с применением специального хлорсодержащего дезинфицирующего раствора. Кроме того, специальную обработку ежедневно проводят в Главном управлении МЧС России по Амурской области и его структурных подразделениях. Подразделения ведомства работают в режиме повышенной готовности. Напомним, дезинфекция проходит в связи со складывающейся эпидемиологической обстановкой в стране и с целью минимизации рисков распространения новой коронавирусной инфекции. #мчс28 #МЧСРОССИИ #обработка

Публикация от ГУ МЧС России Амурской области (@mchs28region)

Просмотров всего: 109

#коронавирус #транспорт

распечатать


Коронавирус

Минобрнауки приняло решение провести выпускные экзамены в вузах онлайн
Коронавирус

Юрий Трутнев: нужно обеспечить безопасную работу вахтовых работников
Коронавирус 1

В Благовещенске 23 предпринимателя признаны виновными в несоблюдении мер профилактики COVID-19
Коронавирус

Кудрин предложил правительству поддержать весь малый бизнес
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь