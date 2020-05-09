«Вам, родные»: в Амурской области волонтеры дарят подарки ветеранам

Активисты Всероссийской акции #МыВместе в Амурской области присоединились к проекту по поздравлению ветеранов Великой Отечественной войны «Вам, родные», реализуемому в 84 регионах страны.

Проект «Вам, родные» является частью Всероссийской акции #МыВместе, в каждом регионе реализуется при поддержке администрации региона, регионального волонтерского штаба #МыВместе. Добровольцы #МыВместе поздравят с юбилеем Победы около 50 000 участников Великой Отечественной войны и вручат им подарочные наборы. В составлении списков ветеранов помогли Минтруд РФ и Пенсионный фонд РФ.

Председатель Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», руководитель центра координации региональных волонтерских штабов #МыВместе Павел Савчук отметил: «В период пандемии ветеранам также важно наше внимание и поддержка. Помощь должна оказываться с учетом всех правил техники безопасности и эпидобстановки».

В Амурской области первые 29 подарков волонтеры вручили 8 мая. Всего планируется вручить 132 подарочных набора, которые включают в себя праздничную продуктовую корзину, Георгиевскую ленточку, цветы, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.