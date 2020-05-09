В Зее, Райчихинске, Свободном прошли автопробеги, а в Сергеевке и Бибиково — мотопарад (видео)

Несколько мотоциклистов в сопровождении машин объехали адреса ветеранов, живущих в селе Сергеевка Благовещенского района, а после побывали в Бибиково. У домов они останавливались и давали приветственные сигналы. Мотопробег в каждом селе завершался у мемориала сельчанам, погибшим в Великой Отечественной войне. Эта акция у мотолюбителей традиционная.

«В День Победы все должны друг друга поздравлять. Пусть даже через окно. И в селе праздник чувствуется», - рассказал 97-летний участник Великой Отечественной войны из Бибиково Анатолий Пимонов.

В Свободном и Райчихинске также прошли праздничные колонны автомобилей, украшенные символикой.

В городе Зея в День Победы прошел массовый автопробег. Машины проехали по центральным улицам города и микрорайона Светлый-1.

«Очень нам не хватает в этом году парада и Бессмертного полка. Но автопарад - тоже красиво. Колонна с флагами стартовала в 9 часов от здания ДОСААФ. Возглавил ее старый "ЗИЛ". Жители города выходили на улицу, невозможно в этот день не праздновать Победу. Это же наш главный праздник. Поздравляем! Ура!» - рассказала местная жительница Ирина Лаврентьева.

Также в Зее впервые проходит передвижной концерт. По городу ездит автомобиль, из которого звучат песни военных лет, о Великой Отечественной войне и Победе. Их артисты записали заранее.



Машина стартовала с главной площади города и курсирует по улицам с остановками у скверов, площадей, парков и других мест. Водитель праздничного автомобиля и девушка, которая едет в нём, одеты в военную форму.



Девушка доставляет горожанам почту. По пути следования машины она опускает в почтовые ящики письма-треугольники с текстом песни «День Победы» и открытки с Днем Победы 1945-1947-х годов с текстом обращения к землякам и поздравлением их с 9 мая.



Праздник для ветеранов артисты устроили и во дворах домов, где живут ветераны. Они поздравили участников Великой Отечественной войны Александра Куприяновича Чумилина, Бориса Петровича Рыгина и Василия Митрофановича Болтикова. Для них прозвучали душевные поздравления и любимые песни «Жди солдата», «Катюша», «Майский вальс», «День Победы».



В городе прошли виртуальная краеведческая выставка-хроника «Шаги Великой Победы!», выставка документальных материалов «Когда была война», ретро-выставка фотографий участников войны и тружеников тыла «Они отстояли мир», выставка творческих работ «О подвиге, доблести, славе!». Видеоэкскурс в историю довоенного и военного времени города Зеи «Мы помним те великие года», видеоинформация «Память: 75 фактов о Великой Отечественной войне».



Также в Зее проходят виртуальные театрализованные концерты и литературно-музыкальные композиции с реальными историями ветеранов, акция «Поздравь земляка». Онлайн-акция «Бессмертный полк города Зеи», песенные онлайн флешмобы «Споемте вместе победную песню!» и «Споемте, друзья, о войне». В социальных сетях размещены видеоклипы песен военных лет «Расскажем песней о Победе!».