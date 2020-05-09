Юрий Трутнев: нужно обеспечить безопасную работу вахтовых работников

Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провел оперативное совещание с главами дальневосточных регионов по вопросу недопущения распространения коронавирусной инфекции в местах массового скопления людей при работе вахтовом методом.

«На территории Дальнего Востока около тысячи предприятий используют вахтовый метод, количество работников на них составляет порядка 150 тыс. человек. Самым большими территориям, с точки зрения использования вахтового метода, является Якутия (350 предприятий и 62 тысяч работающих), Бурятия (30 предприятий и 2,5 тысячи работающих), Забайкалье (18 предприятий и 10 тысяч работающих), Камчатский край (78 предприятий и 11 тысяч работающих). 7 предприятий работает в Приморье. Практически в каждом регионе ДФО существует то или иное предприятие, работающее вахтовым методом. Нужно принять необходимые меры, чтобы места работы, стройки не стали источниками заражения коронавирусом, чтобы не приходилось потом решать проблему в рамках всей Российской Федерации. Например, в Якутии на стройках задействованы работники из 80 регионов», - отметил Юрий Трутнев.

О ситуации на местах доложили главы регионов. В частности, глава Республики Саха (Якутия) проинформировал о ситуации на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении, где расположено 34 вахтовых посёлка различных подрядных организаций «Газпрома» и работает более 10 тысяч человек. На месторождении продолжает действовать карантинный режим, при этом производственный процесс продолжается в штатном порядке. Организовано 3 изолятора, работает 1 обсерватор. МЧС России развернут полевой мобильный госпиталь на 12 мест и пункт временного размещения на 120 мест. «Доставлены аппараты ИВЛ, лекарства, защитные костюмы. На месторождении дефицита медсредств не наблюдается», - уточнил Айсен Николаев.

Вместе со специалистами «Газпрома» на месторождении работают медики и специалисты Управления Роспотребнадзора Республики Саха (Якутия). 10 мая на месторождении будет развернута лаборатория для диагностики на самом месторождении. Для обслуживания лаборатории командированы вирусологи из города Якутска.

Авиакомпания «Якутия» и другие авиаперевозчики по договору с основным генеральным подрядчиком «Стройтранснефтегаз» вывозят из Чаяндинского месторождения вахтовиков, срок работы которых уже закончился. С 3 мая вывезено более 2 тысяч человек, к 12 мая число вывезенных составит 4 тысячи, и к 26 мая - 7,8 тысяч.

Как отметила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, были сделаны и предоставлены субъектам РФ методические рекомендации по обеспечению работы вахтовых поселков с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции. «Эти рекомендации касаются того, как обеспечить безопасность предприятий. Мы прорабатываем с целым рядом хозяйствующих субъектов алгоритм взаимодействия с вахтовыми работниками. Таких работников должны помещать в обсервацию в месте прибытия, наблюдать за ними, тестировать и после этого их вывозят в «чистые зоны», чтобы избежать инфицирования и заражения внутри предприятия», - пояснила она.

О разработанных превентивных мерах рассказал врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов. Он отметил, что регион уже столкнулся с проблемой массового заражения людей коронавирусной инфекцией. У строителей, прибывших на Камчатку для возведения многофункционального инфекционного госпиталя Минобороны России, было выявлено заражение коронавирусом. Строители, преимущественно молодые люди, прибыли из самых разных регионов России, а также из Белоруссии. Из 353 случаев выявленных в крае заболеваний 258 случаев связаны с данной стройкой. Для предотвращения подобных случаев были разработаны и принимаются соответствующие меры, в том числе замещение вахтовых работников местными кадрами, переориентация для работы с больными коронавирусной инфекцией военного госпиталя и госпиталей ФМБА, развертывание обсерваций на 2-3 тысячи мест. Краевым правительством разработана и согласована с Роспотребнадзором схема завоза вахтовых рабочих.

С докладами выступили губернатор Магаданской области Сергей Носов и губернатор Амурской области Василий Орлов.

По итогам совещания Юрий Трутнев дал ряд поручений федеральным министерствам и ведомствам. МЧС России поручено разработать алгоритм действий (межведомственного взаимодействия) на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с неблагоприятной эпидемиологической остановкой, угрожающей значительному количеству граждан, обеспечивающий развертывание мобильных госпиталей, полностью укомплектованных медицинским оборудованием и персоналом. «МЧС России должно уметь разворачивать госпитали с учетом текущей ситуации, когда возникают случаи заражения людей, привлеченных в работе вахтовым методом. Так, как это оказалось в Якутии, когда на месторождении в тайге находилось 10 тысяч человек», - заметил Юрий Трутнев.

Росавиации поручено обеспечить работу аэропортов при необходимости эвакуации граждан в места постоянного проживания. Главам регионов рекомендовано при организации возвращения граждан к местам постоянного проживания обеспечивать их размещение на карантин в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора в специально организованных центрах приема и обсервации. «Возникла ситуация, когда собственники аэропортов начали страховаться и ограничивать вылет людей из аэропортов. Это недопустимо. Регионы принимали людей из-за рубежа, потому что это наши граждане и они тут живут, а жителей регионов, которые работали в Якутии, – нет. Разве люди, приехавшие на работу, в чем-то виноваты? Как их можно не принимать? Такими вопросами пришлось заниматься в оперативном «пожарном» порядке», - акцентировал внимание присутствующих вице-премьер.

Минздраву России совместно с Роспотребнадзором поручено определить критерии обеспеченности вахтовых поселков необходимыми средствами защиты, медицинским оборудованием и персоналом в зависимости от численности вахтовых поселков, их удаленности и иных условий, влияющих на оперативность предотвращения развития неблагоприятной эпидемиологической ситуации. «Уверен, когда нет нормально разработанной логистики, когда есть сложности с перевозкой людей до медицинских учреждений, на месте должна оказываться медицинская помощь и проводиться тестирование. Работодатель должен знать о том, какие мощности необходимо развернуть не тогда, когда вспыхнула инфекция, а заранее, в соответствии с разработанными нормативами. Собственники предприятий должны понимать, что от них требуется по организации работы людей в вахтовом режиме», - подчеркнул Юрий Трутнев.

МЧС России поручено обеспечить перемещение мобильного медицинского пункта МЧС России в поселок Тиличики Камчатского края для возможного разворачивания на его базе инфекционного отделения для нужд Карагинского и Олюторского районов Камчатского края.

Минздраву России совместно с Роспотребнадзором поручено оказать содействие Камчатскому краю в комплектации медицинских учреждений врачами-инфекционистами и средним медицинским персоналом. Также Минздраву России поручено проработать вопрос о строительстве госпиталя на 500 койко-мест из быстровозводимых конструкций в г. Свободный Амурской области.

В совещании приняли участие первый заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Тырцев, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, заместитель Министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Виктор Яцуценко, первый заместитель Министра транспорта РФ – руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько, заместитель Министра здравоохранения РФ Олег Гриднев, Председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов, Заместитель Председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, главы дальневосточных регионов, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.