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Глава региона Василий Орлов возложил цветы к памятнику погибшим воинам-амурцам (видео)

Глава региона Василий Орлов возложил цветы к памятнику погибшим воинам-амурцам (видео)

Губернатор Амурской области Василий Орлов посетил благовещенскую Площадь Победы в одиночку. Он возложил цветы к памятнику воинам-амурцам. Никаких акций и митингов на площади не проводилось.

«Мы отдаем дань глубокого уважения и признательности тем, кто погиб на полях сражений, кто вернулся с победой и возрождал разоренную войной страну, укреплял экономическую и военную мощь государства. Отстояв Родину, ветераны отстояли наше право жить и созидать на своей земле. Святой долг нынешнего и будущих поколений – помнить о подвиге дедов и прадедов», - сказал Василий Орлов.

Губернатор подчеркнул, что амурчане и в праздничный день должны проявить сознательность и воздержаться от встреч с близкими людьми, не подвергать опасности группы риска, по возможности оставаться дома. Ведь и из дома можно полюбоваться авиапарадом, принять участие в акциях, приуроченных к Дню Победы.

День Победы в России в этом году проходит без масштабных массовых мероприятий в виду борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Амурская область не стала исключением. В регионе масса мероприятий (акций, флэшмобов) проходит в формате онлайн. Гражданам настоятельно рекомендуют не собираться компаниями, ограничить себя в посещении общественных мест.

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#губернатор #история #праздники

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