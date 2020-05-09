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сегодня, 11:26 3

В День Победы над городами Амурской области прошел авиапарад ВВО (видео)

В День Победы над городами Амурской области прошел авиапарад ВВО (видео)

Над Благовещенском и Белогорском в День Победы впервые прошел авиапарад. Жители увидели пролет четырех многоцелевых сверхманёвренных истребителей Су-35С Восточного военного округа. Также в Благовещенске наблюдатели сообщили, что пролетел один вертолет.

Для воздушной части Парада было привлечено 4 новейших истребителей Су-35С авиационной воинской части дислоцированной в Хабаровском крае. Экипажи преодолели более 700 километров для демонстрации мощи и красоты истребительной авиации.

Групповой пролёт истребителей над городами прошел 9 мая с 11:00-11:30. Увидеть авиатехнику смогли все желающие.

Су-35С — одноместный сверхманевренный истребитель поколения 4++ с двумя двигателями «117С» с управляемым вектором тяги, бортовой радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой. Он предназначен для уничтожения как воздушных, так и наземных (надводных) целей широкой номенклатурой управляемого вооружения класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность» с использованием в первую очередь высокоточных систем поражения.

Этот самолет по ряду характеристик превосходит истребитель Су-27 и имеет усовершенствованный планер с усиленной конструкцией, что позволяет добиться существенного увеличения ресурса самолета — 30 лет эксплуатации. В планере реализована технология малой радиолокационной заметности.

Самолет оснащен двумя подвесными топливными баками и системой дозаправки топливом в воздухе. Запас топлива — 11500 килограммов, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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#военные #история #культура #праздники

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    32 минуты назад

    Обещали целую эскадрилью. Остальных сбили войска ПВО КНР?

  • Sergey_Korenev

    Sergey_Korenev
    3 минуты назад

  • Dobrook

    Dobrook
    1 минута назад

    Обещали вертолеты, а с них деньги, деньги...

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