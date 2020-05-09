В День Победы по Благовещенску курсирует автомобиль с песнями Победы

Сегодня, 9 Мая, вся страна отмечает 75-ю годовщину Великой Победы. В Благовещенске главный праздник начался с музыки: автомобиль с аудиосистемой, украшенный в стилистике празднования 75-годовщины Победы, в 9 часов начал свой путь от площади Победы. Машина проедет практически по всем районам города Благовещенска.

В течение дня из желтого трейлера прозвучат знакомые всем песни: «Эх, дороги», «Журавли», «Катюша», «Смуглянка», «Синий платочек», «В землянке», «Три танкиста», «В лесу прифронтовом», «Огонёк», «Тёмная ночь», «День Победы».

Автомобиль уже проехал по улице Ленина до 50 лет Октября, затем свернёт на Амурскую, далее поедет по Шимановского, Ленина, Первомайской, Горького, Шевченко, Красноармейской и остановится у сквера Мира.

А затем продолжит движение по Октябрьской, Чайковского, Пушкина, Конной, Театральной, Магистральной, 50-летия Октября, Зелёной, Муравьёва-Амурского, Шафира, Театральной, Садовой и остановится у стелы на Садовой, 1.



Далее – Садовая, Театральная, Моховая Падь и остановка возле танка. Потом машина проедет по Театральной, Кольцевой, Новотроицкому шоссе, Институтской и остановится возле памятного камня в честь Великой Победы (Институтская, 24/2).

Следующая остановка – Институтская–Василенко 18/1, где находится памятный знак пограничников. Далее Игнатьевское шоссе, Плодопитомник, ДК памятник воинам. После чего Игнатьевское шоссе, Мухина, Ленина, Калинина – и остановка у памятника пограничникам.

Каждый час будет начинаться с одного и того же музыкального произведения, что и на радиостанциях подключившихся к акции. Далее в течение часа из автомобиля будут звучать всеми любимые песни военных лет.

Акция «Музыка Победы» начнется в 9 часов с пени «Священная война», а закончится в 22 часа гимном победы – песней «День Победы».

Затем автомобиль вернётся на площадь Победы. В 19 часов машина остановится – начнётся минута молчания. После чего движение продолжится. Окончание маршрута – не позднее 21:45 на Фрунзе, 91, где в это время начнётся акция «Фонарики Победы», сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.