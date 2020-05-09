Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:44 1

В Тынде торжественный митинг в честь Дня Победы провели ранним утром, чтобы избежать скопления народа

В Тынде торжественный митинг в честь Дня Победы провели ранним утром, чтобы избежать скопления народа
Фото: администрация Тынды

В Тынде состоялся торжественный митинг в честь 75-летнего юбилея Великой Победы. У памятника тындинцам, павшим в боях за Родину на фронтах Великой Отечественной войны, из-за эпидемиологической обстановки собрались всего три человека. Чтобы исключить большое скопление граждан, время проведения митинга заранее озвучено не было.

Почтить память павших воинов и выразить слова благодарности ветеранам пришли мэр Тынды Марина Михайлова, председатель городской Думы Игорь Магарламов и начальник отдела военного комиссариата Камиль Гаджибабаев. Также участники митинга возложили к памятнику цветы.

В столице БАМа, как и во всей стране, отменены праздничные шествия. Глава города сегодня поздравит тындинских ветеранов в их дворах под окнами и балконами. Для участников Великой Отечественной войны также пройдут концерты творческих коллективов.

Сейчас в Тынде проживает четыре ветерана Великой Отечественной войны: это Николай Васильевич Козлов, Дмитрий Тимофеевич Леонов, Иван Петрович Волчков и Павел Степанович Зимин.

Когда эпидобстановка улучшится, власти Тынды смогут лично поздравить всех причастных к тем трагическим и героическим событиям, сообщает пресс-служба администрации города.

Просмотров всего: 379

#праздники #Тында

распечатать

Фотогалерея

Культура

Глава региона Василий Орлов возложил цветы к памятнику погибшим воинам-амурцам (видео)
Культура 1

В День Победы над городами Амурской области прошел авиапарад ВВО (видео)
Культура 3

В День Победы по Благовещенску курсирует автомобиль с песнями Победы
Культура

Амурский краеведческий музей в прямом эфире откроет экспозицию «Память Славы Жива»
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • zeya28

    zeya28
    3 часа назад

    Вот это руководители города! Сделали очень правильно, спасибо!

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь