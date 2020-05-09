В Тынде торжественный митинг в честь Дня Победы провели ранним утром, чтобы избежать скопления народа

Фото: администрация Тынды

В Тынде состоялся торжественный митинг в честь 75-летнего юбилея Великой Победы. У памятника тындинцам, павшим в боях за Родину на фронтах Великой Отечественной войны, из-за эпидемиологической обстановки собрались всего три человека. Чтобы исключить большое скопление граждан, время проведения митинга заранее озвучено не было.

Почтить память павших воинов и выразить слова благодарности ветеранам пришли мэр Тынды Марина Михайлова, председатель городской Думы Игорь Магарламов и начальник отдела военного комиссариата Камиль Гаджибабаев. Также участники митинга возложили к памятнику цветы.

В столице БАМа, как и во всей стране, отменены праздничные шествия. Глава города сегодня поздравит тындинских ветеранов в их дворах под окнами и балконами. Для участников Великой Отечественной войны также пройдут концерты творческих коллективов.

Сейчас в Тынде проживает четыре ветерана Великой Отечественной войны: это Николай Васильевич Козлов, Дмитрий Тимофеевич Леонов, Иван Петрович Волчков и Павел Степанович Зимин.

Когда эпидобстановка улучшится, власти Тынды смогут лично поздравить всех причастных к тем трагическим и героическим событиям, сообщает пресс-служба администрации города.