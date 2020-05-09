Благовещенский хор «Детство» записал видеопоздравление с Днем Победы

Солисты, участники и выпускники образцового академического хора «Детство» Центральной детской школы искусств Благовещенска записали видеопоздравление с Днем Победы. Участники исполнили песню «Березы» из кинофильма «Первый день мира».

Хор принял участие во Всемирном марафоне «Великие песни Великой Победы», который проводится в рамках акции празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Участники академического хора «Детство» исполнили песню Михаила Фрадкина «Березы» из кинофильма «Первый день мира». Предложение принять участие в акции поступило от Всероссийского хорового общества.

Образцовый художественный коллектив Министерства образования и науки РФ академический хор «Детство» Центральной детской школы искусств Благовещенска - обладатель золотых и серебряных медалей Мировых хоровых Олимпиад в КНР и Австрии, Латвии.



Руководитель коллектива – заслуженный работник культуры РФ Татьяна Бедёрина.



В хоре занимается 120 детей в возрасте от 10 до 17 лет. В старшем (концертном) хоре занимаются 50 детей в возрасте от 10 до 17 лет.

Творческие достижения коллектива: