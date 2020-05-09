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Благовещенский хор «Детство» записал видеопоздравление с Днем Победы

Благовещенский хор «Детство» записал видеопоздравление с Днем Победы

Солисты, участники и выпускники образцового академического хора «Детство» Центральной детской школы искусств Благовещенска записали видеопоздравление с Днем Победы. Участники исполнили песню «Березы» из кинофильма «Первый день мира».

Хор принял участие во Всемирном марафоне «Великие песни Великой Победы», который проводится в рамках акции празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Участники академического хора «Детство» исполнили песню Михаила Фрадкина «Березы» из кинофильма «Первый день мира». Предложение принять участие в акции поступило от Всероссийского хорового общества.

Образцовый художественный коллектив Министерства образования и науки РФ академический хор «Детство» Центральной детской школы искусств Благовещенска - обладатель золотых и серебряных медалей Мировых хоровых Олимпиад в КНР и Австрии, Латвии.

Руководитель коллектива – заслуженный работник культуры РФ Татьяна Бедёрина.

В хоре занимается 120 детей в возрасте от 10 до 17 лет. В старшем (концертном) хоре занимаются 50 детей в возрасте от 10 до 17 лет.

Творческие достижения коллектива:

  • обладатель Золотой и Серебряной медали X Всемирных хоровых игр в ЮАР (2018 г.)
  • лауреат I премии XVI Московского международного детско-юношеского музыкального конкурса "Звучит Москва", в номинации "Академическое хоровое пение" (май 2018 г.)
  • обладатель трех золотых медалей Всемирных хоровых игр в Сочи (Россия, 2016 г.)
  • звание Чемпиона IX Всемирных хоровых игр в номинации " Народная музыка" (Россия, Сочи 2016 г.) и другие.

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#дети #история #культура #праздники

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Комментарии
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  • zeya28

    zeya28
    3 часа назад

    Вот это руководители города! Сделали очень правильно, спасибо!

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