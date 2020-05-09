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сегодня, 09:20 2

Валентина Калита поздравила ветеранов и всех благовещенцев с Днем Победы

Валентина Калита поздравила ветеранов и всех благовещенцев с Днем Победы

Особые слова благодарности мэр Благовещенска адресовала ветеранам и всем, кто прошел страшные годы войны. Валентина Сергеевна пожелала горожанам мира, добра и здоровья.

«Дорогие ветераны, участники войны, труженики тыла, уважаемые благовещенцы!

75 лет отделяют нас от того памятного, знакового дня, который разделил жизнь на две части, который доказал всему миру, что Россия - это страна победителей.

И мы сегодня обращаемся со словами благодарности ко всем тем, кто с нами, помним о тех, кого сегодня с нами нет. И говорим большое спасибо, что мы живем в мирной стране. За то, что наши дети, внуки и правнуки могут мечтать о будущем, и делать все, чтобы Великая Россия продолжала процветать!

Спасибо вам, мира всем нам! Добра и здоровья вам, уважаемые ветераны. С праздником всех нас, с Днем Победы!»

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#история #культура #праздники

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Комментарии
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  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    1 час назад

    Почему без маски? Штраф - мильён!

  • Та еще Штучка

    Та еще Штучка
    1 час назад

    Молодец Валентина Сергеевна, от души!И Вас с праздником

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