Китай поздравил Россию с 75-летием Великой Победы гигантской открыткой

Город Хэйхэ провинции Хэйлунцзян поздравил соседний Благовещенск с Днем Великой Победы огромной неоновой проекцией. Надпись «75 Победа!» разместилась на колесе обозрения, которое установлено на китайском берегу Амура. Площадь его «полотна» составляет 5 000 квадратных метров.

Мероприятия, приуроченные к 75-летию Великой Победы, проходят 9 мая по всему миру. В том числе и в Китае. День Победы там празднуют широко и повсеместно, с участием государственных и партийных органов.

Из-за угрозы распространения коронавируса в КНР запрещены все массовые мероприятия. Однако, в онлайн-режиме там пройдет акция «Бессмертный полк», ставшая уже традиционной. Полк поддержат в Болгарии, Бразилии, Индии, Испании, Китае, Румынии, Чехии и других странах.

«Эта инициатива привлекла внимание наших китайских друзей. Так, в прошлом году в совместной колонне прошли родственники китайских ветеранов, учащиеся местных школ, которые держали в руках портреты своих родных - участников войны сопротивления Японии», - отметил посол РФ в Китае Андрей Денисов, сообщает ТАСС.

В 2015 году в честь 70-летия Победы над Амуром с росийской и китайской стороны грянул синхронный фейерверк. Залпы велись как с российского берега, так и с китайского судна, стоявшего в фарватере реки. В честь 9 Мая в Благовещенске и Хэйхэ сделали более 1 000 залпов.

Транслировать изображения на колесе обозрения в Хэйхэ начали в 2018 году. Это были пейзажи, информационные надписи, а в апреле там демонстрировались фото врачей, боровшихся с коронавирусной инфекцией.

Высота этого аттракциона в Хэйхэ составляет 82 метра. На основании данных из открытых источников, колесо обозрения в Хэйхэ занимает 28 место в мире, оно выше всех в России (самое большое российское колесо в Сочи - 80 метров). Располагается развлекательный гигант рядом с Амуром, напротив центральной части Благовещенска.