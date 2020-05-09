Председатель Законодательного Собрания Вячеслав Логинов поздравил с Днем Победы

Председатель Законодательного Собрания Амурской области Вячеслав Логинов поздравил амурчан с Днем Победы. Главные слова адресованы ветеранам и труженикам тыла.

«Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла! Разрешите поздравить с Днем Победы! Хотелось бы от всей души, искренне поблагодарить вас за стойкость, мужество, самоотверженность и труд! Спасибо, что вы подарили нам мир и голубое небо. Спасибо вам за то, что сберегли просторы нашей необъятной Родины. Спасибо вам за нашу жизнь, которую вы отвоевали.

В этот праздничный день хотелось бы пожелать вам, в первую очередь, здоровья, уютного домашнего очага, светлых, благодатных дней. Спасибо вам за все!»