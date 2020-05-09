Губернатор Амурской области Василий Орлов поздравил жителей региона с Днем Победы. Особые слова он адресовал ветеранам и всем, кто приближал Великую Победу. Сегодня в Амурской области живут 2 625 ветеранов, 141 фронтовик.

«Уважаемые ветераны и труженики тыла! Дорогие амурчане!

От всей души поздравляю Вас с Днем Победы!

На протяжении многих десятилетий 9 Мая является самым святым праздником для всех жителей нашей страны. 75 лет назад закончилась страшная и кровопролитная война, которая коснулась каждой без исключения семьи. Сегодня - День такой непростой, такой долгожданной Победы, день славы, доблести и непоколебимой силы духа нашего народа.

Мы отдаем дань глубокого уважения и признательности тем, кто погиб на полях сражений, кто вернулся с победой и возрождал разоренную войной страну, укреплял экономическую и военную мощь государства. Из Амурской области ушли на фронт более 100 тысяч человек – почти половина взрослого населения. Около 40 тысяч из них погибли. 67 человек стали Героями Советского Союза, 13 - кавалерами орденов Славы трех степеней. 23 человека участвовали в легендарном Параде Победы на Красной площади в Москве. В целом боевых правительственных наград удостоились более 56 тысяч воинов, ушедших на войну из амурских городов и сёл.

Отстояв Родину, ветераны отстояли наше право жить и созидать на своей земле. Святой долг нынешнего и будущих поколений – помнить о подвиге дедов и прадедов, развивать и обустраивать родную страну, за свободу которой отдали жизни миллионы героев. И сегодня пример наших предков вдохновляет нас на служение Родине и честный труд на благо будущего России.

Вечная память бойцам, не вернувшимся из сражений Великой Отечественной войны! Низкий поклон тем, кто выжил, кто, не жалея сил, трудился в тылу и приближал этот светлый день, кто вынес тяготы послевоенных лет!

Здоровья вам, счастья и благополучия, дорогие ветераны! С праздником, уважаемые земляки! С Днем Великой Победы!»

Впервые празднование Дня Победы пройдет без массовых мероприятий. Их отменили из-за коронавируса или перевели в онлайн-формат.