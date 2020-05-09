В Благовещенске 23 предпринимателя признаны виновными в несоблюдении мер профилактики COVID-19

Благовещенский городской суд рассмотрел 23 дела об административных правонарушениях, связанных с нарушением предпринимателями режима борьбы с коронавирусной инфекцией. Они будут оштрафованы.

Во всех случаях ответчики были признаны виновными в совершении административных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации».

В ходе проверок было выявлено, что продавцы осуществляли торговлю без масок, перчаток, в магазинах не соблюдались меры по дезинфекции, социальная дистанция не менее 1 метра.

Два мини-бара работали в то время, когда деятельность подобных заведений была приостановлена решением областных властей.

В результате шесть предпринимателей были оштрафованы на 10 тысяч рублей каждый, 16 — на 30 тысяч рублей каждый, один предприниматель получил штраф в размере 40 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.