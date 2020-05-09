Кудрин предложил правительству поддержать весь малый бизнес

Меры поддержки нужно ввести для всего малого и среднего бизнеса, заявил Кудрин. Такое решение «удвоит и утроит» объем выделяемой помощи таким компаниям, но сейчас оно необходимо, отметил глава Счетной палаты.

Принятые меры поддержки для бизнеса недостаточны, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его словам, правительство должно направить на поддержку экономики еще как минимум 1 триллион рублей.



«Я, например, за то, чтобы расширить меры поддержки для малого и среднего бизнеса не только по пострадавшим отраслям, а на весь малый и средний бизнес. Да, это удвоит и утроит объем поддержки по этой категории предприятий, но сегодня на это надо пойти», — заявил Кудрин.



Говоря о прямых выплатах населению, он добавил, что выдавать средства всем «поголовно» нельзя, так как это будет неэффективно «с точки зрения расходования средств, которых не так много», отметил Кудрин. «Нужно сконцентрировать эту помощь на тех, кто именно страдает», — заявил глава Счетной палаты, сообщает РБК.

7 мая на совещании президента России Владимира Путина по реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы руководитель ФНС России Даниил Егоров подвел итоги налоговых поступлений. В апреле показатели по всем налогам снизились на 30 %. Наибольшее падение отмечено по налогу на добычу полезных ископаемых. Поступления НДФЛ сократились на 14 %. Кроме того, с начала ограничительных мер на 25 % снизились выручка розничных компаний, более 36 % компаний не работают.

Правительство РФ запустило сервис для поддержки граждан и бизнеса в условиях коронавируса. Сервис объединяет около 80 различных мер, сгруппированных как по категориям получателей – граждане, бизнес, общие меры, так и по типам отраслей и сфер деятельности: финансы, налоги, транспорт, туризм, здоровье, социальная сфера. Так, например, для оформления субсидии, предназначенной для малого и среднего бизнеса, можно прямо со страницы сервиса перейти в личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы.

В Амурской области также создан ресурс с перечнем актуальных мер поддержки малого и среднего предпринимательства в период коронавирусной инфекции. ОПОРА России выступает за то, чтобы при определении пострадавших отраслей принимались не только коды ОКВЭД, но и падение выручки не менее, чем на 30 %.