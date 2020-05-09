Арбитражный суд Амурской области с 12 мая возобновляет работу в полном объеме

В Судебном департаменте при Верховном суде России подтвердили факт рассылки письма с предложением возобновить работу судов с 12 мая в полном объеме. На момент публикации в Амурской области о возвращении к прежнему режиму работы с учетом профилактических мер заявил только Арбитражный суд.

«Я подтверждаю, что такое письмо было направлено. Но окончательное решение остается за председателями судов, которое они будут принимать в соответствии с эпидемиологической ситуацией в субъекте», - сообщил начальник отдела по связям со СМИ судебного департамента РФ Вадим Зиятдинов.

В указанном письме предлагается «начиная с 12 мая 2020 года осуществлять деятельность судов и органов Судебного департамента в полном объеме и в составе работников, определенных штатным расписанием, за исключением тех, у которых выявлено заражение новой коронавирусной инфекцией, и работников, имевших контакт с лицами, заразившимися указанной инфекцией».

Отмечается также, что при работе должны соблюдаться условия режима повышенной готовности в регионе, требования главного санитарного врача РФ.

Из-за ситуации с COVID-19 российские суды по указанию Верховного суда России ввели ограничения в своей работе с середины марта. В частности, в здания судов допускаются только участники судебных процессов, приостановлен личный прием граждан, а судьям рекомендовано рассматривать дела и материалы безотлагательного характера, сообщает Интерфакс.

На момент публикации о начале работы в полном объеме сообщил лишь Арбитражный суд Амурской области. Судьи будут проводить судебные заседания строго в медицинской маске или респираторе и перчатках. Эти же средства защиты должны иметь при себе все посетители.



На входе в суд будет осуществляться обработка подошвы и перчаток дезинфицирующим раствором. У всех будут бесконтактно измерять температуру тела. Граждане с явными признаками ОРВИ и повышенной температурой в здание допускаться не будут.



В суде будут следить за соблюдением дистанции не менее 1,5 метров. При возможности представлять ходатайства об участии в судебном заседании необходимо в отсутствие представителей и представлять письменные доказательства, либо направлять для участия в судебном заседании не более одного представителя от участника по делу.



Подавать и получать документы можно будет строго через информационную систему подачи документов в электронном виде «Мой арбитр», услуги почтовой связи, либо через ящик приема корреспонденции, установленный на входе в суд.



Передавать документы судье в судебном заседании в целях безопасности не рекомендуется.

По данным на 8 мая в Амурской области было зарегистрировано 123 случая коронавирусной инфекции. В связи с ростом числа заболевших было принято решение о продлении до 31 мая ограничительных мер по распространению вируса.