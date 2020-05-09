Выбор читателей за 8 мая
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей пятницы, 8 мая.
В Приамурье уже 123 человека с диагнозом коронавирус: все ограничения продлены до 31 мая
В Амурской области выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Благовещенске – 3 случая, в Серышевском районе – 3 (село Тавричанка – 1, селоТомское – 2), в Тынде – 2, в Белогорске – 1, в Благовещенском районе – 1, в Ивановском районе (село Крещеновка) – 1.
Мама умершей от онкозаболевания Саши Болотиной перечислила деньги другим больным детям
Мама умершей от онкозаболевания Саши Болотиной, Оксана перечислила деньги, которые поступили на ее счет, другим больным детям. По 310 тысяч рублей отправлено на лечение Софии Бочкаревой из Краснодарского края и Марку Савченко из Белогорска.
К берегу реки Амур в Тамбовском районе прибило трупы животных (фото)
Трупы животных прибило к берегу Амура в районе села Корфово Тамбовского района. Сначала, 3 мая, местные жители обнаружили в воде домашнюю свинью, а днем позже пограничники сообщили о трупах очень крупного дикого кабана и косули.
В ДТП у подъезда к Благовещенску пострадали две женщины (видео)
В ДТП, которое произошло между селом Владимировка и постом ДПС при въезде в Благовещенск, пострадали две женщины. С травмами они были доставлены в Амурскую областную клиническую больницу.
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