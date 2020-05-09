Выбор читателей за 8 мая

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей пятницы, 8 мая.

В Амурской области выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Благовещенске – 3 случая, в Серышевском районе – 3 (село Тавричанка – 1, селоТомское – 2), в Тынде – 2, в Белогорске – 1, в Благовещенском районе – 1, в Ивановском районе (село Крещеновка) – 1.

Мама умершей от онкозаболевания Саши Болотиной, Оксана перечислила деньги, которые поступили на ее счет, другим больным детям. По 310 тысяч рублей отправлено на лечение Софии Бочкаревой из Краснодарского края и Марку Савченко из Белогорска.

Трупы животных прибило к берегу Амура в районе села Корфово Тамбовского района. Сначала, 3 мая, местные жители обнаружили в воде домашнюю свинью, а днем позже пограничники сообщили о трупах очень крупного дикого кабана и косули.

В ДТП, которое произошло между селом Владимировка и постом ДПС при въезде в Благовещенск, пострадали две женщины. С травмами они были доставлены в Амурскую областную клиническую больницу.