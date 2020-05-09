В Зейском районе местные жители отремонтировали памятник красным партизанам

Три жителя города Зеи самостоятельно отремонтировали памятник красным партизанам отряда Федора Кошелева. В 20-е годы ХХ века они вели борьбу с японскими интервентами и колчаковской белогвардейской армией. Энтузиасты посчитали, что стела на подъезде к городу должна быть ухоженной.

История началась с того, что год назад в редакцию газеты «Зейские вести сегодня» зашел парень с необычным предложением.

«На тыгдинской трассе есть памятник красным партизанам. Имеет неприглядный вид. Стоит на подъезде к городу. Это наша история, что могут подумать о нас приезжие? Может, мы могли бы собственными силами отремонтировать его?» — задал вопрос местный житель Виктор Улюсов.

Пока Виктор работал на вахте, редакция выясняла историю появления памятника. Стела восьмиметровой высоты установлена по дороге из Тыгды в город Зею возле реки Уркан в ноябре 1968 года. Возвели её комсомольские отряды первых гидростроителей в память о боевых подвигах партизан, которые в 20-е годы ХХ века вели борьбу с японскими интервентами и колчаковской белогвардейской армией в Зейском районе.

Памятник имеет статус регионального значения. Поставлен на учет и с 1988 года находится под охраной государства. В разные годы производился косметический ремонт.

По приезду с вахты Виктор Улюсов вызвался помочь и пригласил еще двоих товарищей. На объект они приехали в шесть утра и только в семь вечера вернулись домой. Евгений Мощенок, как бывший моряк, выполнял основную работу на высоте, Андрей Чекрыжов и Виктор Улюсов очищали, штукатурили, красили.

«Работа сделана очень качественно, – отметила глава Овсянковского сельсовета Наталья Перелыгина, – мы от нашего сельсовета выражаем зейским ребятам огромную благодарность. Теперь обелиск надолго сохранит приличный вид. Большое спасибо, парни!».

Трактовка событий Гражданской войны неоднозначная, но энтузиасты считают, что памятники ставили не для того, чтобы потом о них забывать.

«Это наша история, и мы должны относиться к ней уважительно, – считает Виктор Улюсов, – нельзя забывать прошлое. Памятники, посвященные любым событиям, следует беречь. Ведь и мы тоже когда-то станем прошлым для следующих поколений».

Историческая справка

В борьбе с японскими интервентами зимой в 1918-1919 годах Федор Кошелев объединил несколько красногвардейских групп и создал укрупненный партизанский отряд Федора, который нападал на карательные отряды японцев, совершал диверсии на железной дороге, блокировал водный путь, вел бои в районах сел Умлекана, Овсянки, Березовки, не давал покоя иностранному гарнизону, расположенному в городе. Занял ряд деревень южнее села Овсянки по рекам Зее и Уркану. Штаб отряда располагался в Амуро-Балтийске.

К началу 1920 года в результате разгрома Красной Армией армии Колчака и мощного роста партизанского движения японцы вынуждены были объявить нейтралитет. В феврале того же года началась эвакуация японцев из Зейского горного округа. В город, восторженно приветствуемые жителями, вошли партизаны отряда Федора Кошелева и партизаны другого – Тимптоно-Владимировского отряда.

Кроме обелиска у урканского моста в Овсянке и Заречной Слободе имеются и другие памятники партизанам, павшим смертью храбрых в годы Гражданской войны. В Зее, на площади Коммунаров, – братская могила, где похоронены 53 красногвардейца, зверски замученных японскими захватчиками и белогвардейцами, имена 43-х погибших не установлены.