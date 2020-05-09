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Амурчанин спас птицу, не успевшую улететь на лето в тундру

Амурчанин спас птицу, не успевшую улететь на лето в тундру
Фото: yandex.kz

Житель Белогорского района подобрал раненого зимняка в поле. Птицу ждет операция, и только после нее специалисты решат, что делать с пернатым хищником.

Как рассказал мужчина, он был очень удивлен, когда заметил хищную птицу, которая двигалась к нему по земле, а потом спокойно далась в руки. Обнаружив, что у хищника проблемы с крылом, и взлететь он не может, амурчанин обратился в управление по охране животного мира области.

«Птица оказалась не редкой, зимняк или мохноногий канюк достаточно распространен в Амурской области. Они прилетают в регион на зимовку, а весной улетают гнездиться в тундру», — рассказал замначальника отдела охраны управления по охране животного мира области Николай Степанов.

Поскольку в Приамурье нет реабилитационных центров для пострадавших животных, заботу о хищной птице взяла на себя неравнодушный орнитолог. Как оказалось, у зимняка серьезный перелом крыла. В ближайшее время птицу ждет операция, и только после нее специалисты будут принимать решение о ее дальнейшей судьбе, сообщает управление по охране животного мира и ООПТ Амурской области.

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#животные #природа

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