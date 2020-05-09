У героев фильма «Один день с ветераном» появились «родные люди»

Накануне 9 мая и в сам День Победы ветеранов Великой Отечественной войны в Благовещенске поздравляют с праздником. Свой вклад в это внесли и благовещенки, которых вдохновило на доброе дело фильм амурских журналистов «Один день. Как живут ветераны».

Автор фильма Ирина Стругачева дала слово главным героям тех трагических и памятных событий, и одной из главных тем стало то, что ветеранам не хватает внимания. Пожилые люди нередко страдают от одиночества. Своей работой журналисты без слов призвали зрителей фильма не оставаться равнодушными по отношению к тем, кто так или иначе приближал победу в войне.

фото: кадр из фильма «Один день»

«Все началось с фильма. Мы давно хотели поздравить ветеранов, а Ира, автор фильма, предложила нам объединиться», – рассказала одна из благовещенок, предприниматель Юлия Коршунова.

«Увидев реальные истории, захотелось помочь людям, которые воевали, и благодаря которым сегодня мы живем, – добавила еще одна предпринимательница. – Нам удалось объединиться с такими же неравнодушными девушками, мы объявили о сборе средств».

На собранные деньги было решено купить ветеранам войны подарки к 9 мая. «Назвать общую сумму сложно: кто-то делал нам большие скидки, кто-то давал продукцию бесплатно. Пожертвования были разными – от 100 рублей до 10 тысяч от одного человека», – говорят девушки. – Мы решили купить заварники для чая, чай, печенье, кружки праздничные заказали с Днем Победы, одна из предпринимателей сделала нам пакеты и открытки с поздравительной надписью. А еще мы сшили многоразовые маски, что актуально в условиях пандемии».

Подарки приготовили для 54 благовещенских ветеранов, а еще отвезли гостинцы героям фильма, которые живут в Михайловском, Мазановском и Ивановском районах. Из-за режима самоизоляции, который должны соблюдать пожилые люди, благовещенки решили передать подарки через волонтеров.

«Я думаю, каждая бабушка и каждый дедушка ждут этого праздника, даже если они не были на войне. Сейчас они не могут выйти из дома, и нам очень приятно оказать им внимание. Эмоции у нас были классные и мы договорились почаще объединяться и делать подобные акции, от этого приятно на душе», – заключила Юлия Коршунова.

«Мы очень рады, что у нас это получилось, надеемся, что ветеранам понравятся подарки, они почувствуют внимание и нашу благодарность», – добавила другая предпринимательница.

Также подарки, которые удалось купить благодаря пожертвованиям неравнодушных амурчан, в Благовещенские дома для одиноких престарелых граждан «Ветеран» повезет благовещенка Виктория Зенина. Как рассказывало Амур.инфо, она решилась организовать сбор средств для ветеранов тоже после просмотра фильма. В общей сложности Виктории удалось собрать почти 25 тысяч рублей.

«Увидели фильм "Один день с ветераном". Целый день плакали. Как бы сейчас не заплакать. Не было бы 9 мая, мы бы пришли и без 9 мая. Я сначала хотела банку варенья, какой-то шарик, хоть что-нибудь принести. Очень хотелось бы сходить к Марии Рыбиной. Хочется, чтобы ушел коронавирус и мы собрались к ней на Новый год. Объявили сбор средств, может, думала, хоть что-то соберем - по 100-150 рублей. А собрали вон сколько! С миру по нитке. Например, школа из Уруши перевела 500 рублей, я об их существовании даже не знала. Девушка Алена передала носки, Эльвира сделала георгиевские ленточки. Хочется прийти к ним, послушать, что было, как. У меня прадедушка воевал - Иван Мединский, я не знаю его истории. Пытаюсь найти фотографию. Я была маленькой, помню только, он по рельсам ходил... Сейчас хотим на памятник поехать, цветы положим. Это праздник со слезами на глазах. Спасибо, что вы это делаете!» – рассказала Виктория Зенина.

«Нужно помогать людям делать добро. Не всегда знаешь, кому нужно идти и помогать. Спасибо, что появился такой фильм. Когда есть возможность, я всегда помогаю. Ветеранам спасибо за мирное небо над головой», - добавила Альбина Куцева.

На собранные деньги Виктория заказала пироги и торты, купила конфеты, еще одна горожанка испекла для всех пирожные-капкейки, другая связала теплые носки, еще одна девушка смастерила украшения из георгиевской ленты. 9 мая подарки отвезли в благовещенские дома ветеранов. Сегодня там проживают 119 человек. С Днем Победы поздравили всех жителей.

«Эмоций много! Сначала я думала – а это точно я делаю? Точно все получится? А потом все пошло, и у меня получилось, – поделилась Виктория Зенина. – Моя любимая бабушка у меня всегда на связи, я у нее консультировалась, какие конфеты лучше взять, какие коржи заказать для торта, она мне подсказывала, ей спасибо тоже. Было немало и негативных комментариев, мол, зачем тебе это надо. Но мне это действительно нужно! Люди воевали за нас, за мирное небо над головой, и благодаря им мы живем и дышим».