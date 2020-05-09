Гороскоп 9 мая: Рыбы соберутся с мыслями, Львам не придется сидеть дома

Восход Солнца: 04:51

Заход Солнца: 20:01

Солнце в Тельце.

Овен. Даже на карантине Вы продолжаете активно работать, однако организму нужен отдых. Рядом окажутся люди, которые помогут Вам, поддержат в критический момент, другими словами, самую большую неприятность превратят в мелочь, о которой и думать не надо!

Телец. Возможно, Тельцам придется защищать свои идеалы или жизненные установки, но не стоит портить из-за минутного спора отношения с коллегами или друзьями. Обратите внимание на коллег, которые уж очень активно интересуются вашей личной жизнью. Ничего хорошего от этого ждать не стоит.

Близнецы. Ожидается благоприятный день, с самого утра Вы будете ощущать в себе силы для свершений, фортуна улыбается! Постарайтесь сегодня быть максимально сдержанным в высказываниях, чтобы не стать заложником собственных слов.

Рак. Не лучший день для серьезных или личных разговоров, и в том, и в другом случае Вы можете натолкнуться на недопонимание. День окажется очень сбалансированным и благоприятным, Вы и на работе успеете себя хорошо показать, и время проведете с друзьями.

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Лев. Наступает хорошее время для самообразования, поездок, анализа новой информации, сидеть дома точно не придется! Звезды предупреждают, что в субботу Львам едва хватит сил на подвиги, мысли будут заняты личными вопросами.

Дева. День будет удачным, если Вы сможете поддать сомнениям некоторые свои идеи и взглянуть на них максимально трезво! Постарайтесь относиться с пониманием к людям, которые нуждаются в вашей поддержке. Возможно, в этот день все время займут такие душевные разговоры.

Весы. Работа, порученная начальством, окажется очень важной для вашего профессионального будущего. Опасайтесь отравления, пища в вашем рационе обязательно должна быть свежей и качественной.

Скорпион. День благоприятный для приобретения сокровенных знаний, обмена информацией. Лучше отойти от дел, не вступать в контакты. Перед выходом из дома напомните себе о том, где можно найти бесплатный сыр... И не соглашайтесь на рискованные предложения.

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Стрелец. Найдите себе занятие, которое не только Вам понравится, но и принесет пользу. Есть смысл отодвинуть второстепенные дела и заняться обустройством комфортного на 100 % личного пространства.

Козерог. Астрологи призывают взять себя в руки и начать разбирать дела, которые уже давно нуждаются в вашем внимании. Жизнь напомнит Вам о коварстве некоторых людей, даже самых близких. Готовьтесь ответить отказом на просьбу, которая переходит все рамки приличия.

Водолей. Возобновите контакты с человеком, который Вам дорог, ведь ссора не дает наслаждаться жизнью на полную. Цвет светофора сменится на зеленый для налаживания всех ваших отношений, как профессиональных, так и личных.

Рыбы. Звезды советуют идти на компромиссы, договариваться, иногда уступать, двигаясь к своей цели. Набраться сил и возобновить баланс энергии Рыбам поможет путешествие, даже небольшая прогулка наедине с собой будет кстати. Так Вы, наконец, соберетесь с мыслями.

Астролог: Вальдемар Небоходцев