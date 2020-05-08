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8мая
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сегодня, 21:59 0

В Свободненском районе из-за состояния моста ограничено движение транспорта

В Свободненском районе из-за состояния моста ограничено движение транспорта
Фото: www.gzt-sv.ru

Движение на мосту через реку Голубая на автодороге Благовещенск - Свободный ограничено. На участке автотрассы в Свободненском районе мостовое сооружение нуждается в капитальном ремонте.

Построенный в 1986 году мост в районе селе Москвитино требует ремонта. Это показало проведенное обследование конструкций, сообщает правительство Амурской области.

До начала проведения капитального ремонта принято решение ограничить скорость передвижения транспорта по мосту до 40 километров в час. Запрет коснется транспортных средств с нагрузкой на ось более 6 тонн.

Также дорожные строители провели подсыпку грунта на мосту, подана заявка на изготовление барьерного ограждения.

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#дороги #строительство

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