В Благовещенске ремонтируют две улицы в рамках проекта «Улица Победы»

По всей стране ремонтируют улицы, названные в честь Дня Победы и героев войны. В Благовещенске по проекту капитально отреставрируют две – названные в честь героев Великой Отечественной.

Улица Василенко получила свое название в честь амурчанина Михаила Абрамовича Василенко – Героя Советского Союза. Мероприятия по строительству и реконструкции улицы Василенко разбиты на два этапа. В 2019 году выполнен первый – проведены работы по строительству 300 метров улицы, ведущей в село Чигири. Сейчас реализуется второй этап – реконструкция следующего участка 2 300 метров улицы. Эта улица в конце года соединит город Благовещенск и село Чигири.

Ремонт улицы Воронкова от Новотроицкого шоссе до улицы Тепличной также проводится в рамках патриотического проекта. Улица получила свое название в честь амурского героя Советского Союза, моряка Максима Воронкова. Протяженность участка ремонта 2 150 метров. На уже завершены подготовительные работы, ведутся демонтажные работы, устройство ливневой канализации и бортовых камней.

На обоих участках установлены информационные щиты, напоминающие о подвигах наших героев-соотечественников, сообщает правительство Амурской области.

Проект «Улица Победы» стал инициативой ряда российских регионов. Ее поддержало Министерство транспорта РФ. Важной задачей проекта является не только приведение в нормативное состояние городских улиц, проспектов и площадей, но и повышение внимания россиян к истории нашей страны, подвигу советского народа и роли каждого региона в Великой Отечественной войне.

Проект приурочен к 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Он реализуется в 83 субъектах-участниках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В течение всего юбилейного года дорожники приводят в нормативное состояние или благоустраивают улицы, проспекты или площади, названные в честь Дня Победы или героев войны.

Для участия в проекте «Улица Победы» заявлено 395 объектов. Благодаря досрочному старту дорожного сезона многие из них удалось отремонтировать к 9 мая.

Дорожные работы в рамках проекта «Улица Победы» будут продолжаться до конца 2020 года. При этом количество объектов может быть увеличено, в том числе, за счет экономии, сложившейся по итогам проведения конкурсных процедур в регионах.

Узнать, какие улицы вошли в программу работ, а также следить за их преображением можно в приложении «Улица Победы» в социальной сети «ВКонтакте». Здесь создана интерактивная карта проекта, где можно узнать информацию о ходе дорожных мероприятий, прочесть интересные исторические факты про ремонтируемые улицы, посмотреть фотографии объектов до и после проведения работ, а также создать уникальную открытку к 9 мая. Кроме того, о проекте рассказывает интернет-ресурс улицапобеды.рф.