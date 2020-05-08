Как рождаются аистята: онлайн-камера зафиксировала появление на свет редких птиц (видео)

Координатор программы экологической организации «АмурСоЭС» по сохранению дальневосточного аиста Антон Сасин опубликовал на своем YouTube- канале ролик с рождением птенцов. В Амурской области начался аистиный бэби-бум.

В Амурской области значительно выросла численность дальневосточного аиста. Всего за два года количество пернатых семей, постоянно живущих в трех наиболее подходящих для данных птиц заказниках, увеличилось более чем в два раза — с 42-х в 2018 году до 86-ти.

Этой весной в Амурском заказнике насчитали 41 жилое гнездо дальневосточного аиста (в 2018 году было 17), в Муравьевском заказнике постоянно живут 20 пар (в 2018 году было 14), в Березовском — 25 пар (в 2018 году было 11). Учеты краснокнижных птиц вели специалисты АмурСоЭС совместно с сотрудниками Дирекции по охране и использованию животного мира.

При этом, большинство краснокнижных семейств в этом году «решили остановиться» на четырех птенцах — именно такое количество яиц обнаружили в гнездах специалисты. Если сезон сложится для птиц удачно, к осени численность аистов в Приамурье может достигнуть беспрецедентных показателей.

«На территориях Амурского, Муравьевского и Березовского заказников практически идеальные условия для дальневосточного аиста, – рассказал заместитель начальника отдела Дирекции по охране и использованию животного мира и ООПТ Дмитрий Худолеев. – Здесь удачный ландшафт и богатая кормовая база. Единственная проблема, с которой всерьез сталкивались аисты — жилищная. На юге области из-за регулярных пожаров практически не осталось больших деревьев с раскидистой кроной, способных удержать объемное гнездо аиста. Однако, этой проблемой мы совместно с экологами WWF занимаемся не первый год. На территориях заказников под аистиные нужды постоянно устанавливаются все новые и новые опоры, а также производится опиловка деревьев. А уже построенные и заселенные гнезда обязательно защищаем от сезонных пожаров».

На четырех гнездах в Амурской области были установлены 6 онлайн-камер от WWF России. Наблюдать за редкими птицами может любой желающий на сайте организации. Первые аистята в Амурской области вылупились 2 мая.