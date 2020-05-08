Амурским медикам привезли средства защиты от коронавируса из Приморья

Приморская компания «Доброфлот» доставила партию изделий медицинского назначения, средств индивидуальной защиты и средств для дезинфекции амурским медикам. Посылку распределят между медучреждениями, в том числе оказывающим помощь больным коронавирусом.

Компания на безвозмездной основе самостоятельно доставила груз из Приморья: респираторы, защитные медицинские очки, латексные перчатки, противоаэрозольные маски, костюмы химической защиты водонепроницаемые, защитные лицевые экраны, ранцевые распылители, кислородные концентраторы, пульсоксиметры, бактерицидные лампы и другое. Всего – более 20 наименований.

Кроме того, «Доброфлот» прислал и 5 транспортировочных изолирующих боксов (один такой переносной изолятор поступил в область несколько дней назад).

«Это не первая поставка от спонсоров для наших медработников – сказала и.о. министра здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева. – Мы очень благодарны компании «Доброфлот» за оказанную поддержку, и очень рады тому, что представителей социально ответственного бизнеса, которые готовы оказать помощь здравоохранению Амурской области в борьбе с коронавирусом, становится все больше. Это значительное подспорье, спасибо огромное всем, кто осуществил и осуществляет подобные благотворительные проекты».

Она отметила, что присланные технические средства, расходные материалы, средства защиты и дезинфекции будут распределены между учреждениями, оказывающими медицинскую помощь, в том числе больным COVID-19. При этом большая часть присланных изделий, в силу универсальности применения, будет востребована у медиков и после того, как эпидемия коронавируса отступит, сообщает областное правительство.