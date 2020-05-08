В силу вступил приговор суда в отношении мошенника, продавшего чужой автомобиль

Приговором Свободненского городского суда от 14 февраля 2020 года осужден житель Харабовского края. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину).

Судом установлено, что 30 – летний житель Хабаровского края, нуждаясь в деньгах, решил похитить автомобиль марки Toyota Carina у своего знакомого. С этой целью мужчина под предлогом необходимости временного пользования попросил у знакомого его автомобиль.

Возвращать транспортное средство хозяину он не собирался и уехал на нем в Благовещенск, где продал, а денежные средства потратил по своему усмотрению.

Своими действиями осужденный причинил потерпевшему значительный материальный ущерб на сумму 120 тысяч рублей.

За совершенное преступление суд назначил виновному 1 год 11 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Не согласившись с приговором, осужденный обжаловал его в апелляционном порядке в связи с суровостью назначенного наказания.

Судебная коллегия Амурского областного суда с учетом позиции участвовавшего в деле прокурора оставила приговор в отношении жителя Хабаровского края без изменения, а его жалобу – без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу, сообщает прокуратура Амурской области.