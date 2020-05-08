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Домино на дороге: в Благовещенске столкнулись четыре автомобиля (фото)

Домино на дороге: в Благовещенске столкнулись четыре автомобиля (фото)

Авария с четырьмя автомобилями произошла в Благовещенске 8 мая. ДТП случилось в районе перекрестка улиц Горького и Шимановского.

Групповая авария произошла в 18:10. В заднюю часть грузового автомобиля врезался кроссовер, следом – Nissan Note. Замыкающим композиции стал микроавтобус.

В областном управлении ГИБДД факт ДТП подтвердили. В данный момент на месте происшествия работают сотрудники автоинспекции, обстоятельства и виновник аварии устанавливаются.

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#ДТП #происшествия

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