Домино на дороге: в Благовещенске столкнулись четыре автомобиля (фото)
Авария с четырьмя автомобилями произошла в Благовещенске 8 мая. ДТП случилось в районе перекрестка улиц Горького и Шимановского.
Групповая авария произошла в 18:10. В заднюю часть грузового автомобиля врезался кроссовер, следом – Nissan Note. Замыкающим композиции стал микроавтобус.
В областном управлении ГИБДД факт ДТП подтвердили. В данный момент на месте происшествия работают сотрудники автоинспекции, обстоятельства и виновник аварии устанавливаются.
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