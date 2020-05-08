Амурские пограничники поздравили ветерана Великой Отечественной войны

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Амурской области поздравили ветерана – пограничника, участника Великой Отечественной войны и Войны с милитаристской Японией Николая Маслова. Перед ветераном 6 мая выступил вокальный ансамбль.

В мае 1943 года Николай Петрович был призван в армию, участвовал в войне с Германией с июня 1943 года по 9 мая 1945 года, а также в войне с Японией. Ветеран награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией, «За освобождение Кореи» и 14 юбилейными медалями. После войны Николай Маслов служил на Дальнем Востоке.

«Николай Петрович боялся, что в юбилейный День Победы, находясь дома, не услышит любимых военных песен, а в итоги стал единственным гостем на праздничном концерте, подготовленным вокальным ансамблем «Душа границы», – говорится в сообщении пресс-службы ПУ ФСБ России по Амурской области.

В ходе мероприятия ветерана наградили юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945», вручили поздравительные адреса, подарки и цветы.