Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:18 0

Амурские пограничники поздравили ветерана Великой Отечественной войны

Амурские пограничники поздравили ветерана Великой Отечественной войны
Фото: ПУ ФСБ России по Амурской области

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Амурской области поздравили ветерана – пограничника, участника Великой Отечественной войны и Войны с милитаристской Японией Николая Маслова. Перед ветераном 6 мая выступил вокальный ансамбль.

В мае 1943 года Николай Петрович был призван в армию, участвовал в войне с Германией с июня 1943 года по 9 мая 1945 года, а также в войне с Японией. Ветеран награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией, «За освобождение Кореи» и 14 юбилейными медалями. После войны Николай Маслов служил на Дальнем Востоке.

«Николай Петрович боялся, что в юбилейный День Победы, находясь дома, не услышит любимых военных песен, а в итоги стал единственным гостем на праздничном концерте, подготовленным вокальным ансамблем «Душа границы», – говорится в сообщении пресс-службы ПУ ФСБ России по Амурской области.

В ходе мероприятия ветерана наградили юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945», вручили поздравительные адреса, подарки и цветы.

Просмотров всего: 230

#военные #праздники

распечатать


Общество

Курсанты ДВОКУ облагородили около 20 воинских захоронений и памятников
Общество

Китайские пограничники вслед за российскими открыли сезон навигации (видео)
Общество

12 мая начнется строительство копии Албазинского острога в парке «Патриот» (видео)

Общество

В Благовещенске будет расти легендарный Тополь Победы (видео)

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь