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сегодня, 18:14 0

Пандемия пока не повлияла на открытие эксроу-счетов в ДФО

Пандемия пока не повлияла на открытие эксроу-счетов в ДФО
Фото: pixabay.com

Количество эскроу-счетов на Дальнем Востоке за март увеличилось на 474 и к апрелю превысило две тыс. Активнее всего проектное финансирование развивается в Приморье, там за месяц число эскроу-счетов увеличилось на 327 и превысило одну тысячу.

Как отмечает главный эксперт аппарата Дальневосточного ГУ Банка России Ирина Баянова, пока данные не говорят о влиянии пандемии на развитие проектного финансирования долевого строительства в ДФО, сокращения показателей к апрелю не произошло. Темпы могут замедлиться из-за ограничительных мер и закрытия строительных площадок.

По данным пресс-службы Дальневосточного ГУ Банка России, сумма размещенных счетах эскроу средств участников долевого строительства в ДФО выросла в полтора раза — до 6,6 миллиардов рублей. В Приморье на счетах дольщиков хранится больше 2,6 миллиарда рублей, на Сахалине — 1,6 миллиарда рублей, в Хабаровском крае — 1,5 миллиарда, в Амурской области — 651,4 миллиона рублей. Дольщики в Якутии и Бурятии разместили на эскроу-счетах 170 миллионов и 4,7 миллиона рублей соответственно.

Банки и застройщики заключили 48 кредитных договоров, за месяц их стало на семь больше. Сумма кредитных линий превысила 24 миллиарда рублей. Средняя ставка по кредитам застройщикам в ДФО составляет 6,03%, сообщает информационно-аналитическое агентство «Восток России».

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#строительство #финансы

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