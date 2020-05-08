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В Благовещенске ограничили остановку транспорта на четырех участках дорог

В Благовещенске ограничили остановку транспорта на четырех участках дорог
Фото: pixabay.com

В Благовещенске связи с проведением масштабных ремонтных работ по улицам Ленина и Калинина городская комиссия по безопасности дорожного движения приняла решение временно ограничить остановку автомобилей на 4 участках дорог.

Останавливаться запрещено на следующих участках:

  • улица Мухина от Красноармейской до Октябрьской;
  • улица Октябрьская от Мухина до Новой;
  • улица Ленина от Пионерской до Островского;
  • улица Шевченко от Зейской до Амурской.

Как пояснили в городском управлении ЖКХ на улицах Мухина, Шевченко и Октябрьская ограничения необходимы для увеличения пропускной способности дорог. Вдоль улицы Ленина остановку транспорта ограничили, чтобы обеспечить безопасность пешеходов.

На указанных участках специалисты установили дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор», сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

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#транспорт

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