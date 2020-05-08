В Благовещенске ограничили остановку транспорта на четырех участках дорог
В Благовещенске связи с проведением масштабных ремонтных работ по улицам Ленина и Калинина городская комиссия по безопасности дорожного движения приняла решение временно ограничить остановку автомобилей на 4 участках дорог.
Останавливаться запрещено на следующих участках:
- улица Мухина от Красноармейской до Октябрьской;
- улица Октябрьская от Мухина до Новой;
- улица Ленина от Пионерской до Островского;
- улица Шевченко от Зейской до Амурской.
Как пояснили в городском управлении ЖКХ на улицах Мухина, Шевченко и Октябрьская ограничения необходимы для увеличения пропускной способности дорог. Вдоль улицы Ленина остановку транспорта ограничили, чтобы обеспечить безопасность пешеходов.
На указанных участках специалисты установили дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор», сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.
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