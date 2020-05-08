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Курсанты ДВОКУ облагородили около 20 воинских захоронений и памятников

Курсанты ДВОКУ облагородили около 20 воинских захоронений и памятников

Курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища входящие в военно-историческое общество ко Дню Победы в Великой Отечественной войне провели работы по реставрации и наведению порядка в памятных местах Благовещенского гарнизона.

Инициативной группой облагорожено и реставрировано более 20 памятников, воинских захоронений и мемориалов в поселке Зазейский, в селе Ивановка, ряд памятников в Благовещенске и на территории бывших пионерских лагерей на берегу реки Зея.

Два года назад из заброшенного поселка был перенесен памятник героям Великой Отечественной войны в одну из воинских частей Благовещенского гарнизона. Благодаря курсантам и военнослужащим ВВО памятник приобрел вторую жизнь.

На набережной Благовещенска коллективом ДВОКУ сохранен артиллерийский полукапонир, возведенный в 1940 году как часть укрепрайона прикрытия Государственной границы. В конце прошлого года полукапонир признан памятником культурного наследия регионального значения.

Перед Днем Победы группой художников проведена работа по украшению бетонного забора рисунками воинских подвигов. 9 мая курсанты ждут жителей и гостей города, чтобы поведать и показать историческую значимость памятника воинской славы, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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#военные #память

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