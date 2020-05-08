Амурский краеведческий музей проведет «Ночь музеев» в онлайн-формате

Амурский областной краеведческий музей 16 мая проведет «Ночь музеев-2020», в этом году она пройдет в формате онлайн. Главным событием станут видеоэкскурсии с онлайн-викториной, которые будут транслироваться с 18 до 21 часа в Инстаграме музея.

«Тема музейной программы в 2020 году — “Эпоха. Символы. Герои” — выбрана не случайно. Каждая историческая эпоха интересна по-своему, у каждой — свои символы и герои. Всероссийскую акцию краеведческий музей посвящает истории России и Амурской области в XX веке. Грандиозные исторические достижения государства в этот период сочетаются с не менее грандиозными потрясениями. Глобальным испытанием для страны стала Великая Отечественная война, в которой наш народ одержал славную Победу», — поясняет министерство культуры и национальной политики Амурской области.

Музей представит видео-экскурсии об уникальных музейных экспонатах — символах и героях знаковых событий в истории Приамурья XX века.

В конце каждой видеоэкскурсии зрителей ждут вопросы онлайн-викторины, ответы на которые будут приниматься в течение следующего дня. Участникам игры их нужно разместить в сторис своего Инстаграма с отметкой @museum_amur.

Список победителей викторины будет размещён 18 мая, в Международный день музеев, на официальном сайте музея museumamur.org. Победители получат пригласительные на посещение музейных интерактивных мероприятий.

Краеведческий музей приглашает всех желающих принять участие и в мастер-классах по созданию творческих и художественных композиций, спеть известные песни и послушать стихотворения о войне вместе с постоянными партнёрами и друзьями музея.

Также 16 мая с 10 до 17 часов Амурский областной краеведческий музей проведет фотомарафон «Ночь музеев в моей жизни». Для этого необходимо поделиться фотографией вашего участия в акции «Ночь музеев» за прошлые годы в социальной сети Инстаграм, указать название фотографии, год, поставить хэштег #НочьмузеевАОКМ и отметить @museum_amur. Самые интересные фотографии появятся на музейной странице в Инстаграм, а победителя фотомарафона ждёт специальный приз.

Мероприятия онлайн-программы «Эпоха. Символы. Герои» будет транслироваться на сайте музея — museumamur.org и на страницах в Инстаграм: @museum_amur, @dom.sayapina, @tikhomirovmuseum.

Подробнее об онлайн-проектах музея - в блоге Культпросвет.