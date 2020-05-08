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В Амурском УФАС разъяснили, как изменились цены на бензин и дизель в связи с пандемией

В Амурском УФАС разъяснили, как изменились цены на бензин и дизель в связи с пандемией
Фото: pixabay.com

Амурское УФАС России рассказало о ситуации с ценами на бензин в связи с последствиями распространения COVID-19. В ведомстве сообщают, что цены на топливо остаются стабильными. Предпосылки к росту цен как в оптовом, так и в розничном сегменте отсутствуют, считают антимонопольщики.

Согласно проведенному анализу розничных цен на рынке нефтепродуктов в Амурской области со 2 марта 2020 года розничные цены на бензин марок А-80, АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо остаются на прежнем уровне.

«При этом следует отметить, что по данным еженедельного мониторинга цен ЦДУ ТЭК за период с 1 января 2020 года по 15 апреля 2020 года динамика розничных цен на автомобильные бензины марок Аи-92 составила плюс 0,07 %, Аи-95 – плюс 0,15 %, на дизельное топливо – плюс 0,99 %. При этом инфляция составила плюс 1,8 %», – сообщают в региональном УФАС.

Там добавляют, что правительством РФ был принят демпфирующий (сглаживающий – прим. ред.) механизм, который позволяет стабилизировать внутренние розничные цены на нефтепродукты и снизить давление на них со стороны мировых цен на нефть.

При высоких мировых ценах государство компенсирует нефтяным компаниям недополученную прибыль при поставках автомобильных бензинов и дизельного топлива на внутренний рынок.

Если мировые цены падают, и экспортная цена на нефтепродукты становится ниже условной внутренней, уже компании возвращают разницу между этими ценами в бюджет. Средства направляются на обеспечение поддержания стабильности экономики и, в том числе, обеспечивают поддержку незащищенным слоям населения.

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#бензин #коронавирус #цены #экономика

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