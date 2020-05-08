В АКС рассказали, где в Благовещенске в этом году запланирован ремонт сетей

Фото: пресс-служба ОАО "АКС"

В областном центре Приамурья ОАО «АКС» на текущий год запланирована насыщенная ремонтная кампания. Работы уже в самом разгаре. К примеру, уже проложено 150 метров новой теплотрассы через самую оживленную городскую магистраль – Калинина.

Завершена прокладка теплотрассы по улице Пролетарской через улицу Калинина. Специалисты Амурских коммунальных систем за несколько дней заменили 150 метров трубы диаметром 273 миллиметра. Эти работы стали возможны в рамках комплексного ремонта улицы Калинина, который ведется по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Коммуникации под оживленной городской магистралью несколько лет требовали замены. Но ввиду загруженности участка автотранспортом, работы провели в комплексе.

Отопительный сезон завершился 6 мая, но в АКС раньше начали подготовку к следующему. Стартовали работы еще в апреле с замены 240 метров трубопровода тепловых сетей в районе домов 281 и 283 по улице Ленина. Так же на тепловых сетях планируется заменить 62 метра трубы диаметром 219 миллиметров в районе дома 103 по улице Калинина. 131 метр трубы заменят в районе Октябрьской. Подлежит замене 360 метров трубопровода диаметром 273 миллиметра в районе перекрестка Пионерской и Красноармейской.

В части водоотведения и водоснабжения, в плане стоит замена 50 метров водопровода диаметром 500 мм в микрорайоне Тепличный. Специалисты АКС по улице Кузнечной между Красноармейской и Горького переложат 170 метров трубы, диаметром 250 миллиметров. Кроме этого внепланово заменят водопровод диаметром 300 миллиметров в районе дома №161 по улице Горького в связи с повышенной аварийностью на данном участке.

Согласно производственной программе, электрики АКС проведут капитальный ремонт участка воздушной линии подстанции «Астрахановка»: установят новые опоры, заменят 2000 метров старых проводов на СИП (самонесущие изолированные провода). Также будут заменены 600 метров воздушной линии в переулке Корейский. Большой объем работ предстоит в селе Белогорье. 3800 метров аварийных кабельных линий в целом попадут под замену этим летом. Отремонтированы будут несколько трансформаторных подстанций. Первой в ремонт уйдет подстанция на пересечении улицы Комсомольской и переулка Крестьянского, сообщает пресс-служба компании.