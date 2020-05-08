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Опасный дом на углу улиц Амурской и Богдана Хмельницкого в Благовещенске снесут

Опасный дом на углу улиц Амурской и Богдана Хмельницкого в Благовещенске снесут
Фото: скриншот видео

Аварийный дом в Благовещенске по адресу Амурская, 237 обещают снести в 2020 году. Сейчас мэрия решает вопрос о выделении денег на демонтажные работы.

Видео с ветхим и брошенным строением в центре Благовещенска в редакцию Амур.инфо прислал житель города. Автор сообщения высказал свои предположения об опасности здания для прохожих. Дом на углу улиц Амурской и Богдана Хмельницкого, по словам амурчанина, разваливается буквально на глазах. Кровля бывшей двухэтажной веранды держится на одном столбе. Неравнодушный благовещенец рассказал, что часть здания может обрушиться в любой момент и поинтересовался, почему здание не сносят и не поставят ограждение.

В администрации Благовещенска на запрос Амур.инфо ответили, что скоро аварийный дом будет снесен.

«В Благовещенске на постоянной основе проводится работа по сносу аварийных домов, – говорится в сообщении мэрии. – С начала года было снесено 14 расселенных многоквартирных домов за счет средств бюджета и внебюджетных источников. Шестиквартирный жилой дом по улице Амурская, 237 также будет снесен в текущем году. В настоящее время администрацией города рассматривается вопрос о выделении денежных средств на снос данного дома».

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#городская власть #мэрия #Недвижимость

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