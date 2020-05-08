В Благовещенске обокрали электроподстанцию одного из учебных заведений

В дежурную часть МО МВД России «Благовещенский» обратился работник одного из учебных заведений Благовещенска. Мужчина сообщил, что с трансформаторной подстанции данного учреждения похищены детали.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска опросили сторожа учебного заведения, который описал общие черты внешности гражданина, которого он видел накануне на территории объекта. По описанию полицейские установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался местный житель 1985 года рождения. Мужчину оперативники задержали по месту его проживания и доставили в дежурную часть.

Гражданин в содеянном признался, пояснив, что чужое имущество похищал в ночное время, затем продавал. Вырученные денежные средства он тратил на собственные нужды.

По факту кражи следственным подразделением МО МВД России «Благовещенский» возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Ущерб, причинённый организации, составил более 190 000 рублей.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба амурского УМВД.