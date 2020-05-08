Амурские лесничие присоединились ко всероссийской акции

Зейские лесничие поддержали всероссийскую акцию. В своем аккаунте в Инстаграме они разместили фото, на котором держат бумажные листы со словами, образующими послание: «Мы ради вас тушим лесные пожары. Ради нас останьтесь дома».

Таким образом лесничие просят амурчан соблюдать самоизоляцию и не посещать леса. Как сообщает амурское министерство лесного хозяйства, ежедневно лесничие патрулируют территорию гослесфонда, и если во время рейдов обнаружат возгорания, тушат их. Каждая группа оснащена ранцевым огнетушителем и запасом воды. На территории Зейского района лесничие ликвидировали несколько небольших палов.

Восемь групп лесничества работают с утра до вечера. С начала пожароопасного сезона было составлено 9 протоколов по фактам нарушения противопожарных правил в лесу. Как отмечают специалисты, в этом году меньше желающих поесть шашлык на природе или развести костер.

Кроме того, лесная охрана входит в состав межведомственных групп, которые также патрулируют территорию района. Помимо выявления нарушений лесничие проводят профилактическую работу среди населения: раздают листовки, беседуют.

Всего в праздничные дни в Амурской области на территории гослесфонда будут работать 47 патрулей. «Напоминаем, теплые дни не повод пренебрегать самоизоляцией и приказом на ограничение посещения лесов. Оставайтесь дома! Бегите лес и своих близких!», – призывает областное министерство лесного хозяйства.