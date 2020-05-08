Грузовикам и автобусам могут разрешить движение по мосту через Зею уже на следующей неделе

В Благовещенске для проезда автотранспорта массой до 10 тонн по мосту через Зею возведут временную эстакаду. После этого по сооружению смогут ездить, в частности, молоковозы и автобусы. Монтировать эстакаду начнут в начале следующей недели

К изготовлению металлоконструкций уже приступили сотрудники ООО «Амурский завод металлических конструкций».

Одновременно ведется работа по изготовлению плит покрытия для замены на дефектных участках. Этим в городской администрации объясняют, почему аварийно-восстановительные работы на мосту пока не проводятся – ждут пока плиты будут готовы. Приступить к работам планируется в мае, точная дата пока не озвучивается.

Мониторинг состояния пролетных строений мостового сооружения проводится в круглосуточном режиме. Организовано фото, видео наблюдение за поврежденным участком, сообщает пресс-служба городской администрации.

На время аварийно-восстановительных работ на мосту полное перекрытие моста не планируется, информируют в мэрии.

Как сообщало Амур.инфо, в конце апреля на полосе въезда в город на действующем мосту через Зею просела плита перекрытия, из-за чего был введен режим ЧС локального характера в границах моста. На сооружении было введено ограничение для движения транспорта весом свыше 3,5 тонн, это коснулось и всех пассажирских автобусов. Позднее на второй полосе – на выезде из города – был обнаружен еще один потенциально опасный участок.

Заместитель мэра Благовещенска Олег Имамеев в программе «Простые вопросы» рассказал, что ремонтные работы на мосту через Зею будут вестись до середины июня. Строительство нового моста планируют начать в этом году и завершить в 2022-2023 году.

Последнее обследование моста проводилось в 2018 году специалистами «Архитектурно-строительной компании» из Магнитогорска Челябинской области. В научно-техническом отчете, созданном этой организацией, содержится дефектная ведомость Зейского моста с перечислением 53 дефектов. В целом, по результатом, обследования 2018 года, сооружение было признано ремонтопригодным. Аварийным мост не является. Переправа была построена в 1981 году. Капитально мост не ремонтировался ни разу.

В конце 2019 года был подписан контракт на создание проекта капитального ремонта моста через Зею. Документацию должна разработать московская компания «Петромоделинг проект» за 29,6 миллиона рублей. Документ должен быть готов до 31 августа 2020 года. Предполагается, что он предусмотрит замену гидроизоляции, дорожной одежды и деформационных швов, ремонт пролетных строений, восстановление антикоррозийного покрытия металлических конструкций, гидроизоляционного покрытия железобетонных конструкций, ликвидацию воронок размыва у опор моста.