Китайские пограничники вслед за российскими открыли сезон навигации (видео)

На Амуре между Благовещенском и китайским Хэйхэ заступили на дежурство китайские пограничники. 7 мая жители областного центра наблюдали, как по реке прошли несколько десятков кораблей КНР.

В редакцию Амур.инфо читатели прислали видео, на котором в районе Благовещенска по Амуру движутся китайские военные корабли. В эти дни пограничники как российской, так и сопредельной стороны начинают летнюю навигацию.

6 мая в Астрахановке прошла торжественная церемония, посвященная открытию навигации и первому выходу кораблей на выполнение задач пограничной деятельности. Ранее китайское информационное агентство Biang.ru сообщало, что навигация на пограничной реке возобновится в начале мая.

В Амурском пограничном управлении период, когда корабли выходят на охрану государственной границы, называют самым ответственным этапом служебной деятельности для сотрудников отряда.