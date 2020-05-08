12 мая начнется строительство копии Албазинского острога в парке «Патриот» (видео)

На следующей неделе на полигоне ДВОКУ, в 32 километрах от Благовещенска, приступят к строительству копии Албазинского острога в натуральную величину. Крепость будет располагаться в амурском парке «Патриот» напротив партизанской деревни.

Планы строительства подрядчик обсудил с исполнителем 30 апреля. Воссоздавать историческую крепость под Благовещенском будет Амурская компания АСВ. Спонсором проекта выступают «Покровские рудники» при поддержке областного правительства.

Пока на месте будущего острога находится пустырь. Завозить строительные материалы на площадку начнут 12 мая. И рабочие приступят к земляным и фундаментным работам. По предварительным данным к 1 сентября на месте должен появиться малый острог. Дата сдачи объекта пока остается открытой, так как меры по борьбе с коронавирусом могут отодвинуть сроки.

Воссозданный Албазинский острог станет музеем под открытым небом. Там будут организовывать выставки, проводить культурно-массовые мероприятия, детские военно-патриотические занятия и исторические фестивали.

Как сообщало летом 2019 года Амур.инфо, возведение Албазинского острога обсуждали руководство училища, директор Фонда поддержки социально-ориентированных проектов и программ «Петропавловск» Глеб Кузнецов, руководитель Албазинской археологической экспедиции Андрей Черкасов, губернатор области Василий Орлов, а также региональное министерство образования.

«Албазинский острог может стать основой культурно-исторического парка, посвященного Приамурью – с "посадом", в котором будут представлены мастерские с демонстрацией народных промыслов, реконструированной исторической и этническими кухнями, с поселениями различных приамурских народов из настоящего и прошлого – эвенков, дауров, манчьжур. Албазинский острог будет иметь важное значение не только для патриотического и культурно-исторического воспитания молодежи, но и станет важным туристическим объектом как для посетителей из России, так и из КНР. Красивый и очень своевременный проект», – говорил тогда губернатор Амурской области.