Фильмы о Великой Отечественной войне, которые нужно посмотреть всем

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В бой идут одни «старики»

Пожалуй, этот фильм видели все. А если вы до сих пор не посмотрели, бегом за просмотр советского шедевра.

Действие фильма начинается в конце лета 1943 года, во время битвы за Днепр.

Эскадрилья, которая показана в фильме, стала «поющей» – так капитан Титаренко подбирал себе новичков. Его «старикам» было максимум 20…

Им еще многое предстояло испытать – и жар боев, и радость первой победы над врагом, и величие братства, скрепленного кровью, и первую любовь, и горечь утраты...

Каждый день военные летчики выполняют боевое задание. Но возвратиться суждено не всем.