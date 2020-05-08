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Фильмы о Великой Отечественной войне, которые нужно посмотреть всем

Содержание

1. В бой идут одни «старики»

2. ...А зори здесь тихие

3. Брестская крепость

4. Освобождение

5. Сталинград

6. 28 панфиловцев

7. Судьба человека

Фильмы о Великой Отечественной войне, которые нужно посмотреть всем
Фото: Стоп-кадр из видео

В преддверии 9 мая многие пересматривают те или иные фильмы, связанные с Великой Отечественной войной. Мы собрали лучшие фильмы (по мнению редакции), которые должен посмотреть каждый. В комментариях напишите, сколько из предложенных фильмов вы посмотрели и какие на ваш взгляд также необходимо включить в подборку.

1

В бой идут одни «старики»

Пожалуй, этот фильм видели все. А если вы до сих пор не посмотрели, бегом за просмотр советского шедевра.

Действие фильма начинается в конце лета 1943 года, во время битвы за Днепр.

Эскадрилья, которая показана в фильме, стала «поющей» – так капитан Титаренко подбирал себе новичков. Его «старикам» было максимум 20…

Им еще многое предстояло испытать – и жар боев, и радость первой победы над врагом, и величие братства, скрепленного кровью, и первую любовь, и горечь утраты...

Каждый день военные летчики выполняют боевое задание. Но возвратиться суждено не всем.

2

...А зори здесь тихие

Классика советского военного кино!

В фильме рассказывается история о девушках-зенитчицах, которые вынуждены вступить в бой с десантниками врага. На дворе – май 1942 года. Девчонки мечтали о большой любви, нежности, семейном тепле – но на их долю выпала жестокая война, и они до конца выполнили свой воинский долг…

Фильм вышел в 1972 году, но в 2015 фильм пересняли. За основу также взяли произведение Бориса Васильева. Сравнить фильмы можно. Не все любят современные экранизации, но, на наш взгляд, посмотреть нужно обе вариации бессмертного произведения.

3

Брестская крепость

Красиво снятый фильм, который рассказывает о героической обороне Брестской крепости. С документальной точностью описываются события, происходившие в первые дни обороны. Фильм рассказывает о главных трёх очагах сопротивления, возглавляемых командиром полка Петром Гавриловым, комиссаром Ефимом Фоминым и начальником 9-й погранзаставы Андреем Кижеватовым.

В фильме есть недоработки, шороховатости. Но в целом это достойная картина, которую рекомендуем к просмотру.

4

Освобождение

Киноэпопею из пяти серий стоит также посмотреть каждому. Это кино не знает аналогов. В мини-сериале показана история Великой Отечественной войны от битвы на Курской дуге до мая 1945 года.

5

Сталинград

Этот фильм вышел в 1989 году, поэтому не стоит путать его с другими, которые имеют аналогичное название. Это двухсерийный художественный фильм, который посвящен Сталинградской битве.

В этом фильме очень мало поясняющих титров (в отличии от одного из предшественников – киноэпопеи «Освобождение»), закадровый голос рассказывающий хронику сражения только в самые важные моменты. Стоящий фильм для просмотра вечером.

6

28 панфиловцев

Действие фильма начинается в ноябре 1941 года. Особенность фильма – отсутствие известных актеров. В сюжет фильма вошел легендарный бой – немецкие части, стоявшие возле Волоколамска, отделяло от Москвы каких-нибудь два часа по шоссе. Однако, на этом шоссе стояла 316-я стрелковая дивизия под командованием генерал-майора И.В. Панфилова.

Радует в фильме глаз и картинка, и актеры. Но больше всего доставляет удовольствие фраза «Фильм снят на пожертвования обычных людей». И в данном случае затраты на фильм полностью себя оправдали.

7

Судьба человека

Завершим нашу подборку шикарным фильмом по одноименному литературному произведению Михаила Шолохова «Судьба человека».

Фильм рассказывает о русском солдате, которого война подвергла страшным испытаниям, лишила дома и семьи, бросила в концлагерь. Но судьба не сломила его дух – он выжил, отстоял своё право быть человеком, а также он сохранил способность любить.

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#карточки #кино

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