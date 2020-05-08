Ремонт по улице Ленина от Шимановского до Шевченко продлится до 2 июня (видео)

Протяженность сетей — 2 километра. К замене труб рабочие уже приступили.

«Земляных работ на данном участке не проводилось больше 30 лет. Есть сложности, коммуникации очень старые. Изношенные трубы меняются на новые, будет установлена новая теплотрасса, железобетонные колодцы и заменена запорная арматура, водопровод будет проложен из современных материалов, это полиэтиленовые трубы. По мере выполнения работ планируется постепенное включение, по меньшей мере, холодного водоснабжения в домах, которые сейчас отключены от подачи воды», — рассказал прораб ООО «Сервер» Николай Кузин.

В рамках модернизации сетей электроснабжения из-под проезжей части вынесут кабельные линии общей протяженностью более 1 700 метров. Кроме того, будут проложены резервные трубопроводы кабельных линий под проезжей частью длиной 230 метров.

Сейчас на ремонте участка задействовано 10 трубоукладчиков и два экскаватора. По мере выполнения работ планируется увеличить штат и привлечь дополнительную технику.

По планам ремонт на участке от улицы Шимановского до улицы Островского завершится 2 июня.

В связи с ремонтом схема движения общественного транспорта остается прежней. Автобусы маршрутов К, 11 проходят по следующей временной схеме движения: Ленина — Трудовая — Зейская — 50 лет Октября — Ленина — далее по утвержденному маршруту.

Автобусы маршрутов 4, 9, 28, 30, 31 движутся по следующей временной схеме: Ленина — Трудовая — Зейская — 50 лет Октября — далее по утвержденному маршруту, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.